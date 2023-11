Die Aktienmärkte steigen, obwohl Nvidia nach den Zahlen heute fällt - während gleichzeitig die Spaltung der Gesellschaft weiter zunimmt und wir eine Art ökonomischen "Klassenkampf ums Klima" erleben. Das gilt auch, aber nicht nur für Deutschland (ähnlich auch in den USA): die derzeitige deutsche Regierung ist dabei am Radikalsten und versucht den Umbau einer Industrienation in kurzer Zeit und vor dem Hintergrund einer Energiekrise zu erreichen - und sorgt damit bei denjenigen, die davon eher negative Auswirkungen erleiden, für Frust und Wut - während diejenigen, die kaum oder keine Nachteile davon haben, diese Transformation der Gesellschaft vorantreiben wollen (nd sei es mit immer mehr Aufname von Schulden). In Deutschland beschleunigt sich durch diese gwünschte Transformation der Niedergang der klassischen Industrie (vor allem Autobau), während die Aktienmärkte vor allem auf die großen Tech-Firmen fokussiert sind und immer optimistischer werden in der Hoffnung, dass die Notenbanken die Zinsen bald senken und die Wirtschaft schon irgendwie weich landen wird..

1. Italien: Schadenfreude über Finanzfiasko in Deutschland

2. EZB: Lagarde und Schnabel warnen vor zu viel Euphorie wegen Inflation

