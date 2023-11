Ein Index von Goldman Sachs, der das Crowding bei Hedgefonds misst, hat ein Rekordhoch erreicht. Der durchschnittliche Hedgefonds hält 70% seines Long-Portfolios in den zehn größten Positionen, wobei Megacap-Technologiewerte wie Microsoft, Amazon und Meta Platforms die beliebtesten sind. Sieben Tech-Unternehmen machen etwa 13% des durchschnittlichen Long-Portfolios eines Hedgefonds aus, eine Verdopplung gegenüber Anfang 2023. Mit dem Abschwächen des Wirtschaftswachstums am Ende der Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve, steigt das Interesse an profitablen und stabilen Tech-Aktien. Die Wall Street wird zunehmend optimistisch für das kommende Jahr, mit der Bank of America, die ein neues Allzeithoch und einen Kursanstieg auf 5.000 Punkte für den S&P 500 prognostiziert. Hedgefonds suchen auch nach Möglichkeiten, von der Popularität von Medikamenten zur Gewichtsreduzierung zu profitieren, wobei Eli Lilly, das die Zulassung für sein Schlankheitsmittel Zepbound in den USA erhalten hat, im letzten Quartal zu den beliebtesten Aktien bei Hedgefonds gehörte.