Toyota plant, bis Ende der 2020er Jahre Festkörperbatterien in seinen Elektrofahrzeugen (EVs) einzusetzen. Diese Batterien bieten eine höhere Energiespeicherkapazität und schnellere Ladezeiten als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Das Ziel ist es, Fahrzeuge zu entwickeln, die bis zu 1.000 Kilometer pro Ladung zurücklegen können, was die Reichweite der aktuellen Tesla-Modelle deutlich übertrifft. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Toyota sprunghaft an. UBS-Analysten sehen Toyota als einen der wenigen Autohersteller, der ein vollständig integriertes Modell für EVs entwickeln kann, das fortschrittliche Batterietechnologien einschließt. Sie identifizierten auch Toyota Industries als potenziellen Top-Pick. Die Analysten erwarten, dass die Aktien von Toyota Industries in den nächsten zwölf Monaten auf 13.400 japanische Yen (90 US-Dollar) steigen werden, was einem Kurspotenzial von etwa zehn Prozent entspricht. Weitere potenzielle Gewinner des Übergangs zu Festkörperbatterien sind laut UBS Mitsui Mining & Smelting und Sumitomo Metal Mining.