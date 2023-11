Haushaltsloch DGB für Aussetzen der Schuldenbremse

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat angesichts der milliardenschweren Finanzierungslücke im Bundeshaushalt ein Aussetzen der Schuldenbremse gefordert. "Wer sich verantwortlich fühlt für dieses Land, begreift, in welcher Notlage wir uns befinden", sagte Fahimi dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgabe).



"Für alle Regierungen gilt: Es bedarf einer Wachstumsstrategie in Bund und Land." Das sichere die Arbeitsplätze von morgen, den Wohlstand künftiger Generationen und führe aus bestehenden Abhängigkeiten. "Aus der aktuellen Haushaltsmisere führt daher nur die Aussetzung der Schuldenbremse in diesem und dem folgenden Jahr", sagte Fahimi.