Gyeonggi Content Agency wirbt auf der „Singapore ATF 2023" für Videos aus der Provinz Gyeonggi-do und für Story-IP-basierte Content-Unternehmen

SEOUL, Südkorea, 23. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- Die Provinz Gyeonggi-do und die Gyeonggi Content Agency werden auf der „Singapore ATF 2023 (Asia TV Forum & Market)", Asiens größter Messe für digitale Inhalte, einen Pavillon der Provinz Gyeonggi-do einrichten, um neun Animations- und Story-IP-basierte Content-Unternehmen aus der Provinz Gyeonggi-do zu unterstützen.

Diese neun Unternehmen werden am Pavillon der Provinz Gyeonggi-do auf der Singapore ATF 2023 vertreten sein: WHYJ CONTENTS (Dinoman), ACCESS KOREA (SauceRia), PIXTREND (Guardians), CHUM EDUCATION (Hattung Science), ICONIX (Pororo), HEYRANG PRODUCTION (Galls on Plants), STUDIO W.BABA. (B Family), DANKKUMI (World History Adventure) und BERRYCAT GALLERY (Best Berry Family).