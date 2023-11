Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, könnten die Grünen eigentlich zufrieden sein. In den aktuellsten drei Umfragen liegen sie zwischen 13 und 16 Prozent, was in etwa dem Ergebnis der Bundestagswahl (14,8) entspricht. SPD und FDP, die anderen beiden Koalitionspartner, mussten im Vergleich deutlich mehr Federn lassen. Und dennoch herrscht vor dem Parteitag große Aufregung bei den Grünen. Nennenswerte Teile der Basis sind unzufrieden mit ihren Vorsitzenden und ihren Regierungsmitgliedern. Sie sprechen ganz offen davon, dass die Partei nur noch als eine "Werbeagentur für schlechte Kompromisse" innerhalb der Ampel betrachtet werde./yyzz/DP/zb

