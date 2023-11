Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 149,5EUR gehandelt.

Das Werk in Braunschweig ist nach Konzernangaben das weltweit größte und älteste Werk für Bahnsignal- und Bahnautomatisierungstechnik. Rund 4000 Beschäftige aus 46 Nationen entwickeln und produzieren dort Technologien unter anderem zur weiteren Digitalisierung des Zugverkehrs weltweit./bch/DP/ngu

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird am Donnerstag das Siemens Mobility Werk in Braunschweig besuchen. Zum 150-jährigen Bestehen des Standortes werden auch sein niedersächsischer Kollege Olaf Lies (SPD) und Siemens-Vorstandschef Roland Busch erwartet.

Verkehrsminister besuchen Siemens Mobility Werk in Braunschweig

