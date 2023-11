Deutsche Bahn und Gewerkschaft GDL starten zweite Tarifrunde

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn gehen am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin in die zweite Runde. Nach den Auftaktgesprächen Anfang November und ersten Warnstreiks in der vergangenen Woche sind beide Seiten noch weit von einer Einigung entfernt. GDL-Chef Claus Weselsky hatte kurz vor dem geplanten Treffen baldige weitere Warnstreiks ins Spiel gebracht. Eine Urabstimmung über unbefristete Streiks hat die GDL unter ihren Mitgliedern bereits begonnen.

Knackpunkt des Tarifstreits ist die Forderung der GDL nach einer Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Darauf war der Konzern in seinem ersten Angebot nicht eingegangen. Die GDL fordert zudem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Bahn hatte der Gewerkschaft in der ersten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt und darin unter anderem eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten in Aussicht gestellt./cab/DP/ngu