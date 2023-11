Satelliten-Wolke wächst - Höchste Zeit für ein Verkehrsrecht im All

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl riesiger Satelliten-Konstellationen im All wächst rasant. Damit steige das Risiko für Zusammenstöße, die in Kettenreaktionen immense Schäden verursachen könnten, sagte der Generaldirektor der europäischen Raumfahrtagentur Esa, Josef Aschbacher, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ein global geltendes Weltraum-Verkehrsgesetz müsse das Ziel sein.

Aktuell befinden sich etwa 8800 aktive Satelliten im Erdorbit, wie es von der Esa heißt. Der mit Abstand größte Betreiber ist SpaceX mit inzwischen mehr als 5000 Starlink-Satelliten im Erdorbit, etwa 42 000 sollen es insgesamt werden.