DOHA (dpa-AFX) - Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der Feuerpause in Gaza soll nach Angaben aus Katar in Kürze bekanntgegeben werden. "Die Uhrzeit für das Inkrafttreten der Feuerpause wird in ein paar Stunden bekanntgegeben", teilte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Donnerstagmorgen mit. Die Gespräche unter Vermittlung Katars und Ägyptens würden "auf positive Weise" fortgesetzt, sagte Al-Ansari. Katar arbeite mit Ägypten und den USA daran, dass die Feuerpause "schnell beginnt und dass alles ermöglicht wird, um sicherzustellen, dass sich beide Seiten der Vereinbarung verpflichten."

Katar Beginn der Feuerpause in Gaza wird in Kürze bekanntgegeben

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer