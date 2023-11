Morphosys-Aktien stürzen um 30% ab: Neue Studiendaten zu Krebsmedikament Pelabresib enttäuschen Analysten

Die Aktien von Morphosys, einem Unternehmen, das sich auf Krebsmedikamente spezialisiert hat, sind aufgrund neuer Studiendaten zu ihrem Krebsmedikament Pelabresib um etwa 30 Prozent eingebrochen. Der Aktienkurs fiel im Xetra-Handel auf 14,52 Euro, verglichen mit über 146 Euro im Januar 2020. Die Studiendaten wurden als gemischt bewertet: Während Morphosys sein Hauptziel erreicht habe, sei bei den sekundären Endpunkten, der Verbesserung der Krankheitssymptome, nicht bei allen Probandengruppen eine statistisch signifikante Verbesserung erreicht worden. Analysten prognostizierten eine massive Kursschwäche und bewerteten das Medikament in Bezug auf die sekundären Ziele als gescheitert. Die Aktien verzeichneten starke Schwankungen im Handel und setzten ihren Abwärtstrend fort. Die Analysten von Kempen halbierten ihr Kursziel auf zehn Euro und bestätigten ihr Verkaufsvotum. Morphosys plant eine Telefonkonferenz, um weitere Einzelheiten zu besprechen, und wird auf einer Konferenz detailliertere Informationen zu den Studienergebnissen präsentieren.Die Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib haben bei den Aktien von Morphosys für Nervosität gesorgt. Der Kurs rutschte massiv ab und erreichte den niedrigsten Stand seit April. Analysten äußerten sich gemischt zu den Daten. Morphosys erreichte zwar sein primäres Ziel, konnte jedoch bei einem sekundären Endpunkt keine signifikante Verbesserung zeigen. Die Analysten von Kempen halbierten ihr Kursziel und signalisierten weitere Verlustrisiken. Die Aktien verzeichneten starke Schwankungen im Handel und fielen unter die 200-Tage-Linie. Bei weiteren Verlusten würden die Aktien den tiefsten Stand seit 2009 erreichen. Morphosys war Anfang 2020 zeitweise über vier Milliarden Euro wert, der Wert beträgt jetzt nur noch etwas über 500 Millionen Euro.Morphosys erzielte in klinischen Tests mit seinem Krebsmedikament Pelabresib einen Durchbruch und plant einen Zulassungsantrag in den USA und Europa. Allerdings konnten die Symptome des seltenen Blutkrebs Myelofibrose ungenügend verbessert werden. Analysten bezweifeln daher die Zulassung. An der Börse brach die Aktie massiv ein und baute die Verluste der vergangenen Tage aus. Die Daten wurden mit Spannung erwartet und hatten den Aktienkurs in den vergangenen Wochen stark beeinflusst. Morphosys hatte Pelabresib bei Patienten mit Myelofibrose getestet und erreichte eine statistisch signifikante Verbesserung des Milzvolumens. Die Symptomreduktion wurde jedoch nur als starker positiver Trend bezeichnet. Ein Zulassungserfolg ist für Morphosys besonders wichtig, da das Unternehmen hohe Forschungskosten hat und rote Zahlen schreibt. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hat der Kombinationstherapie bereits den "Fast-Track-Status" verliehen.

