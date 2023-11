Binance-CEO gesteht Verstöße gegen Geldwäschegesetz: Rücktritt und Milliardenstrafe!

Paukenschlag bei der weltgrößten Kryptobörse Binance: CEO Changpeng Zhao hat sich wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz schuldig bekannt und ist von seinem Posten zurückgetreten. Dies ist Teil einer umfangreichen Einigung im Wert von vier Milliarden US-Dollar, die einen jahrelangen Rechtsstreit mit der US-Justiz beendet. Die Einigung umfasst auch Vereinbarungen mit anderen US-Behörden wie der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Finanzministerium. Binance wurde vorgeworfen, Geldwäsche, den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts und Verstöße gegen US-Sanktionen begangen zu haben. Insbesondere soll die Kryptobörse Transaktionen im Wert von über 898 Millionen Dollar mit Kunden im Iran zugelassen haben.Die Strafe für Binance beläuft sich insgesamt auf 4,32 Milliarden Dollar, wobei CEO Changpeng Zhao persönlich 50 Millionen Dollar zahlen muss. Mit seinem Rücktritt wird er von jeglicher Beteiligung an Binance ausgeschlossen. Zhao, ein in China geborener Milliardär, der Binance im Jahr 2017 gegründet hatte, betonte jedoch, dass die Vorwürfe der CFTC eine unvollständige Wiedergabe der Fakten seien und viele der behaupteten Probleme nicht zutreffen würden.Die US-Justiz hatte Binance bereits seit 2018 im Visier. Im Dezember 2020 forderte die Bundesstaatsanwaltschaft interne Aufzeichnungen über die Bemühungen zur Geldwäschebekämpfung sowie Kommunikationen, die Zhao betreffen, von Binance an.Die Einigung mit der US-Justiz ist ein weiterer Schlag für die Kryptobranche, die bereits mit regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen hat. Erst vor kurzem wurde der Gründer des Binance-Konkurrenten FTX, Sam Bankman-Fried, in einem Betrugsprozess schuldig gesprochen. Die US-Ermittler konnten nachweisen, dass er Kundengelder für Geschäfte seines eigenen Hedge-Fonds abgezweigt hatte.Der Rücktritt von CEO Changpeng Zhao und die hohe Strafzahlung von Binance zeigen, dass die US-Behörden entschlossen sind, gegen Verstöße im Kryptosektor vorzugehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf den Kryptomarkt insgesamt auswirken werden.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 37.303$ gehandelt.