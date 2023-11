UBS-Analysten identifizieren Chancen für 2024: Aktienanpassung, Technologieboom und attraktive Anleihen

Die UBS-Analysten haben in ihrem Jahresausblick für 2024 verschiedene Chancen an den Finanzmärkten identifiziert. Sie gehen davon aus, dass das weltweite Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr langsamer sein wird. Vor diesem Hintergrund empfehlen sie Anlegern, ihr Aktienportfolio anzupassen und verstärkt auf Value-Aktien zu setzen, da diese gute Gewinne erwirtschaften könnten. Insgesamt erwarten die Analysten jedoch nur ein moderates Aufwärtspotenzial bei Aktien. Besonders geringe Wachstumschancen sehen sie bei britischen Aktien aufgrund der schwächeren Gewinnentwicklung in Großbritannien im Vergleich zu anderen Regionen.Für den Technologiesektor sehen die UBS-Analysten weiterhin gute Aussichten und Chancen. Der zunehmende Einsatz und die stete Weiterentwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) versprechen langfristigen Rückenwind. Sie empfehlen daher ein diversifiziertes Engagement bei Software-, Halbleiter- und Internet-Aktien.Auch am Anleihenmarkt sehen die UBS-Experten attraktive Möglichkeiten. Sie sind sehr optimistisch für erstklassige Anleihen, die auch im nächsten Jahr ihre bevorzugte Anlageklasse bleiben sollen. Sinkende Zinserwartungen sollen die bereits attraktiven Renditen weiter steigern. Besonders empfehlen sie erstklassige (Staats-) und Investment-Grade-Anleihen, während ihre Einschätzung für Hochzins- und Schwellenländeranleihen neutral ist.Im Rohstoffsektor sehen die UBS-Experten Gold als wertvolle Portfolioabsicherung und erwarten einen Aufwind beim Ölpreis. Sie nennen eine Spanne von 90 bis 100 US-Dollar für ein Barrel der Sorte Brent-Rohöl.In anderen Nachrichten hat der Goldpreis am Dienstag kräftig zugelegt und die Marke von 2000 US-Dollar überschritten. Am späten Nachmittag wurde eine Feinunze des Edelmetalls bei 2005 US-Dollar gehandelt, der höchste Stand seit Ende Oktober. Marktbeobachter führen den Anstieg vor allem auf die jüngste Kursentwicklung des US-Dollar zurück, der gegenüber anderen wichtigen Währungen an Wert verloren hat.Der Krieg im Gazastreifen hat auch Auswirkungen auf die deutsche Schmuck- und Uhrenindustrie. Seit dem 7. Oktober ist der Absatz in der Region fast zum Erliegen gekommen. Die deutschen Hersteller exportieren vor allem Schmuck in die Region, in geringerem Umfang auch Uhren. Die Situation stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen bei den Planungen für das Jahr 2024.Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) vertritt die Anleiheinhaber der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG auf der anstehenden Abstimmung ohne Versammlung. Die Emittentin hat die Inhaber der Wandelanleihe 2019/2024 aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Die Anleiheinhaber sollen auf den gesamten Zinsanspruch der Zinsperiode 2022/23 verzichten und einer Pflichtwandlung der Anleihe in Aktien zustimmen. Die SdK lehnt die vorgeschlagene Restrukturierung ab und bietet betroffenen Anleiheinhabern an, sie kostenlos zu vertreten.

Gold wird aktuell mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 1.988USD gehandelt.