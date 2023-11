Thyssenkrupp schreibt weitere 1,8 Mrd. Euro auf Stahlgeschäft ab - Lösung in Sicht!

Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat angekündigt, weitere 1,8 Milliarden Euro auf sein problembehaftetes Stahlgeschäft abzuschreiben. Dadurch rückt eine Lösung für die verlustbringende Sparte näher. Die Anleger reagierten positiv auf die Entscheidung, und die Thyssenkrupp-Aktie startete mit einem Plus von sieben Prozent in den Handel. Das Unternehmen versucht seit Jahren, sein defizitäres Stahlgeschäft entweder abzuspalten oder zu verkaufen. Verhandlungen über den Verkauf der Hälfte des Geschäftsbereichs an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky sind jedoch auf Schwierigkeiten gestoßen. Nun stehen konstruktive Gespräche über ein potentielles Joint Venture im Fokus. Die Stahlsparte von Thyssenkrupp konnte aufgrund hoher Investitionsanforderungen und niedriger Stahlpreise wiederholt keine Gewinne erzielen. Die gesamte Unternehmensbilanz wurde dadurch belastet. Zusätzliche Kosten verursachten die hohen Energiepreise infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine und steigende Zinssätze. Thyssenkrupp bekräftigte seine mittelfristigen Ziele und strebt weiterhin eine bereinigte EBIT-Marge von vier bis sechs Prozent auf Konzernebene, einen deutlich positiven Free Cash Flow vor M&A und verlässliche Dividendenzahlungen an. Trotz eines Nettoverlusts von 1,98 Milliarden Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr konnte Thyssenkrupp einen positiven Free Cash Flow vor M&A-Aktivitäten von 363 Millionen Euro verzeichnen. Das Unternehmen erwartet eine Verbesserung des Ergebnisses in den kommenden Jahren, während die Umsetzung von Leistungssteigerungsplänen Früchte trägt. Thyssenkrupp hat zudem mit einer Grundsteinlegung in Duisburg eine umfangreiche Modernisierung mehrerer Produktionsanlagen begonnen. Geplant ist der Bau mehrerer Anlagen, die die Weiterverarbeitung von Rohstahl ermöglichen sollen. Die Investitionen sollen die Position im europäischen Wettbewerb stärken und die Technologie- und Qualitätsführerschaft sichern. Thyssenkrupp will insgesamt mehr als 800 Millionen Euro investieren. Die Stahlsparte soll klimaneutral werden, und der Bau einer Direktreduktionsanlage zur Stahlerzeugung in Duisburg ist der erste Schritt. Thyssenkrupp führt zudem konstruktive und ergebnisoffene Gespräche mit dem Energieunternehmen EPH über ein potenzielles Joint Venture mit Steel Europe. Das Unternehmen strebt an, die Wettbewerbsfähigkeit von Steel Europe zu verbessern und das Geschäft für künftige grüne Märkte zukunftsfähig aufzustellen. Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete Thyssenkrupp einen Nettoverlust von rund zwei Milliarden Euro aufgrund von milliardenschweren Abschreibungen auf das Stahlgeschäft. Der Umsatz sank um neun Prozent auf 37,5 Milliarden Euro. Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Jahresüberschuss im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ein leichtes Umsatzwachstum.

Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,046EUR gehandelt.