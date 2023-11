Siemens Energy plant massive Kostensenkungen und Umbau für profitables Windkraftgeschäft

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy plant massive Kostensenkungen und einen Umbau, um sein verlustreiches Windkraftgeschäft wieder profitabel zu machen. Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 sollen durch die geplante Vereinfachung der Struktur bei der Tochter Siemens Gamesa rund 400 Millionen Euro eingespart werden. Siemens Gamesa kämpft derzeit mit Qualitätsproblemen bei Landturbinen, Anlaufschwierigkeiten bei Offshore-Anlagen und höheren Kosten. Der Verkauf der neuen Landturbine 5.X ist ausgesetzt, während das Unternehmen sich auf den Hochlauf der Offshore-Fabriken konzentriert. Siemens Energy erwartet daher vorerst niedrige Auftragseingänge in der Windsparte. Im laufenden Geschäftsjahr wird ein weiterer Milliardenverlust erwartet. Neben der vereinfachten Struktur will sich Gamesa auf bestimmte Regionen und Produkte konzentrieren, wobei Europa als Kernmarkt gilt. Siemens Energy hat bereits Ziele für 2025/26 für seine Sparten und den Konzern genannt und räumt dem Turnaround bei Gamesa Priorität ein. Langfristig strebt das Unternehmen eine operative Ergebnismarge von acht Prozent oder mehr an. Siemens Energy leidet erheblich unter seinem kriselnden Windkraftgeschäft, während das übrige Geschäft rund um Gas, Netze und Industrietransformation deutlich besser läuft. Um den gewaltigen Auftragsbestand abarbeiten zu können, hat sich das Unternehmen mit Banken und dem Bund über Garantien zur Absicherung von Aufträgen geeinigt. Die Aktien von Siemens Energy sind während einer Präsentation zum Windkraftgeschäft von Siemens Games deutlich abgetaucht. Der Markt reagierte negativ auf die Ankündigung, dass das Unternehmen wieder im Onshore-Windkraftgeschäft aktiv werden will. Die Aktie verlor zwischenzeitlich fast zwölf Prozent. Die Papenburger Meyer Werft hat erstmals einen Auftrag für Stahlbauarbeiten von Konverterplattformen erhalten, die für die Produktion von Offshore-Windkraft benötigt werden. Die Werft soll bis Frühjahr 2027 rund 43.500 Tonnen Stahlbauteile für die Netzanbindungssysteme DolWin4, BorWin4, BalWin1 und BalWin2 herstellen. Die Stahlkonstruktionen werden am Standort in Papenburg gebaut, während die kompletten Konverterplattformen in der Neptun Werft in Rostock-Warnemünde gebaut werden sollen. Die Auslieferung der ersten Komponenten ist für Herbst 2024 geplant.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 10,87EUR gehandelt.