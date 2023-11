Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt setzt sich fort - Quartalszahlen und Weihnachtsgeschäft im Fokus

Auch zur Wochenmitte setzt sich die Konsolidierung der Kurse auf höherem Niveau am deutschen Aktienmarkt fort. Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed, die sogenannten "Minutes", hatte am Vorabend keine entscheidenden Impulse für die US-Börsen gegeben. Die Vorgaben für das europäische Börsengeschäft sind daher weitgehend neutral. Auch am Devisen- und Anleihemarkt gab es nach dem Fed-Protokoll nur geringe Bewegungen.Der DAX verharrt weiterhin unterhalb der Marke von 16.000 Punkten. Der deutsche Leitindex wurde knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,2 Prozent höher auf 15.930 Punkte taxiert. Möglicherweise könnten am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA neue Impulse setzen. Veröffentlicht werden Daten zum Arbeitsmarkt, zur Verbraucherstimmung und zur Auftragslage der Unternehmen.Die Volatilität im DAX ist weiter rückläufig und das Chartbild hat sich nicht verändert. Die Quartalszahlen von Nvidia haben am 22. November keinen Impuls für das Trading gegeben. Die Hängepartie des DAX unterhalb der Marke von 16.000 Punkten könnte sich also fortsetzen.Die Märkte wittern das Ende der Leitzinsanhebungen der US-Notenbank und interpretieren dies als Beginn eines neuen Bullenmarktes bei Aktien. Die Anleger sind darauf konditioniert, eine expansive Geldpolitik der Fed zu kaufen. Allerdings ist fraglich, ob die Notenbank diese Entwicklung mittragen wird. Früher oder später wird der Markt den Aufwärtstrend mit der Realität abgleichen müssen. Aktuell preist der Markt bereits eine erste Leitzinssenkung im kommenden März mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent ein. Hier wird viel Enttäuschungspotenzial aufgebaut.In dieser Woche wird die Aufmerksamkeit auf die Quartalszahlen zahlreicher Einzelhändler und das beginnende Weihnachtsgeschäft zum Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag gerichtet sein. Wenn die Verbraucher am Black Friday genauso gut gelaunt sind wie die Anleger an der Börse, könnte die Rally bei Aktien noch weitergehen.Insgesamt bleibt die Lage am deutschen Aktienmarkt weiterhin konsolidierend. Die Quartalszahlen und das Weihnachtsgeschäft werden in den kommenden Tagen die weitere Entwicklung beeinflussen.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 15.957PKT gehandelt.