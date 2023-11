OPEC-Treffen verschoben: Ölpreise stürzen ab - Saudi-Arabien unzufrieden mit Förderpolitik

Das Ölkartell OPEC hat sein für das Wochenende geplantes Treffen aufgrund von Unstimmigkeiten über die Förderpolitik verschoben. Die Zusammenkunft wurde auf den 30. November verlegt. Saudi-Arabien, einer der größten Produzenten, ist unzufrieden mit der Produktion der anderen Förderländer. Saudi-Arabien und Russland haben ihre Produktion bereits reduziert, um die Ölpreise zu stützen. Die Gespräche zwischen den OPEC-Ländern gestalten sich schwierig. Die Erdölpreise reagierten mit deutlichen Abschlägen auf die Nachrichten. Die Nordseesorte Brent und die US-Marke West Texas Intermediate (WTI) fielen um jeweils mehr als drei US-Dollar pro Barrel.In den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise aufgrund von Konjunktursorgen gefallen. Es wurde spekuliert, wie die OPEC-Länder weiter vorgehen werden. Eine Verlängerung der bisherigen Produktionsbeschränkungen ins kommende Jahr hinein galt als wahrscheinlich, aber auch eine zusätzliche Kürzung wurde nicht ausgeschlossen.Die Ölpreise konnten sich am Montag erholen und setzten ihre Gewinne vom Freitag fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im Januar 81,79 US-Dollar, während ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember 76,95 Dollar kostete. Die Preise stiegen aufgrund der Erwartung, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen bis Anfang des kommenden Jahres verlängern werden.Am Mittwoch gerieten die Ölpreise erneut unter Druck aufgrund von Unstimmigkeiten innerhalb der OPEC. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 79,26 US-Dollar, während ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) 74,64 Dollar kostete. Saudi-Arabien ist unzufrieden mit der Produktion der anderen Förderländer, was zu Schwierigkeiten bei den Gesprächen zwischen den OPEC-Ländern führt. Zudem stiegen die Ölreserven in den USA stärker als erwartet, was auf eine zu niedrige Nachfrage hinweist.Am Montag stiegen die Ölpreise erneut und knüpften an die Erholung vom Freitag an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 82,74 US-Dollar, während ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) 77,80 Dollar kostete. Die Preise stiegen aufgrund der Erwartung, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen bis Anfang des kommenden Jahres verlängern werden. Dies sorgt für Sorge am Ölmarkt vor einem zu geringen Angebot und treibt die Ölpreise an.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 80,91USD gehandelt.