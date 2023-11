BASF-Aktie: Verluste und Chancen - Wie sich das Unternehmen neu erfindet und Investoren anlockt

Die BASF-Aktie hat in den letzten Jahren an Attraktivität verloren und konnte nur mit gutem Timing Gewinne erzielen. Auf Sicht von zehn Jahren steht sogar ein Kursverlust von 42 % zu Buche. Langfristig betrachtet hat die Aktie jedoch eine positive Performance gezeigt, mit einem Kursplus von 560 % über 30 Jahre und einem Kursplus von über 1.000 % von 1993 bis 2013. Die Rahmenbedingungen für BASF haben sich jedoch verändert, insbesondere in Bezug auf die Energiepreise und die Regulierung in Deutschland. Viele Unternehmen denken daher über eine Verlagerung ins Ausland nach. Zudem erscheint das Öl- und Gasgeschäft in Russland aufgrund der geopolitischen Lage unattraktiv. Die BASF muss sich nun auf Innovation und Wachstum konzentrieren, um Investoren anzulocken. Die Konjunktur spielt derzeit ebenfalls nicht in die Karten des Unternehmens. Der neue Verbundstandort in China muss angesichts der veränderten geopolitischen Lage neu bewertet werden. Die Bewertung der BASF-Aktie spiegelt die hohen Risiken wider, mit einem erwarteten KGV von 9,8. Dennoch sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken, da das Unternehmen sich in einer Umbruchsituation befindet und strategisch wichtige Unternehmensbereiche erhalten bleiben sollten. Die BASF muss ihre Innovationskraft erhalten und sich auf relevante Bereiche der Wirtschaft konzentrieren. Zukäufe mit hohem Wachstumspotenzial sollten auf der Agenda stehen. Eine Investition in BASF über verschiedene Anlagezeiträume hätte trotz der schlechten Kursentwicklung der letzten Jahre zu einer positiven Rendite geführt. Ob sich dies in Zukunft fortsetzt, bleibt jedoch abzuwarten.

