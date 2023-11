MSC plant Übernahme der HHLA: Stadt Hamburg und Reederei auf dem Weg zur Mehrheit

Das Übernahmeangebot der Großreederei MSC an die Aktionäre des Hamburger Hafenlogistikers HHLA ist in der Nacht zum Dienstag abgelaufen. Die Stadt Hamburg und MSC planen, die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen zu führen, wobei MSC maximal 49,9 Prozent der Anteile halten soll. Derzeit hält Hamburg rund 69 Prozent der HHLA-Anteile. Um den Plan umzusetzen, musste MSC die HHLA-Aktionäre überzeugen, ihre Anteile an die Reederei zu verkaufen. Eine Verlängerung der Annahmefrist ist möglich. MSC bietet den HHLA-Aktionären 16,75 Euro pro Aktie.Bis Montagmittag wurden MSC knapp 3,9 Prozent der HHLA-Aktien angeboten. Zudem verfügt MSC bereits über einen HHLA-Anteil von knapp zehn Prozent. Insgesamt kommen die Stadt Hamburg und MSC damit auf gut 63,3 Millionen HHLA-Aktien, was einem Anteil von ca. 84,21 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft entspricht. Eine wichtige Schwelle bei Übernahmeangeboten liegt bei 90 Prozent. Erst wenn diese Schwelle erreicht wird, können die restlichen Aktionäre gezwungen werden, ihre Aktien zu übertragen.Aktionäre, die das Angebot von MSC im ersten Anlauf nicht angenommen haben, können dies innerhalb einer weiteren Annahmefrist nachholen. Diese Frist wird voraussichtlich vom 24. November bis zum 7. Dezember laufen. Die Transaktion bedarf noch behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen.Die Großreederei MSC nähert sich bei der geplanten Übernahme von knapp der Hälfte des Hamburger Hafenlogistikers HHLA der Zielgeraden. Mittlerweile sind MSC knapp 3,9 Prozent der HHLA-Aktien angeboten worden. Zudem verfügt MSC bereits über einen HHLA-Anteil von knapp zehn Prozent. Das Angebot von MSC endet in der Nacht zum Dienstag, eine Verlängerung ist jedoch möglich.Die Großreederei MSC und die Stadt Hamburg biegen bei ihren Plänen für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA auf die Zielgerade ein. Nach Ablauf der regulären Annahmefrist können beide Partner über eine satte HHLA-Mehrheit von deutlich über 80 Prozent verfügen. Die verbliebenen HHLA-Aktionäre besitzen weniger als die sogenannte Sperrminorität. Die Stadt Hamburg und MSC wollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, wobei MSC maximal 49,9 Prozent und die Stadt 50,1 Prozent halten soll. Bislang hält Hamburg rund 69 Prozent der HHLA-Anteile.Die Großreederei MSC und die Stadt Hamburg nähern sich bei ihren Plänen für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA der Zielgeraden. Nach Ablauf der regulären Annahmefrist können beide Partner über eine Mehrheit von über 80 Prozent verfügen. Die Stadt Hamburg und MSC wollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, wobei MSC maximal 49,9 Prozent und die Stadt 50,1 Prozent halten soll. Bislang hält Hamburg rund 69 Prozent der HHLA-Anteile. Eine wichtige Marke bei Übernahmeangeboten liegt bei 90 Prozent, um restliche Aktionäre zur Übertragung ihrer Aktien zu zwingen.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,28EUR gehandelt.