Gericht weist Klage der DUH gegen Meta ab: Hass und Gewalt in Facebook-Gruppen bleiben vorerst ungestraft

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist mit ihrer Klage gegen den US-Internetriesen Meta vorerst gescheitert. Das Landgericht Berlin hat eine Musterklage abgewiesen, mit der die DUH die Schließung von zwei Facebook-Gruppen erreichen wollte. In den Gruppen wurden Gewalt- und Morddrohungen gepostet. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen und weiterhin für einen besseren Schutz vor Hass und Hetze in den sozialen Medien zu kämpfen. Resch forderte Bundesjustizminister Marco Buschmann auf, eine gesetzliche Regelung gegen Facebook und andere soziale Medien zu erlassen.Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die derzeitigen gesetzlichen Grundlagen nicht ausreichen, um die Schließung einer Facebook-Gruppe anzuordnen. Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz sehe nur die Löschung einzelner Äußerungen vor. Eine Gruppenschließung würde jedoch auch die Meinungsfreiheit der Mitglieder einschränken, die sich korrekt verhielten. Resch und seine Anwälte verwiesen bei der Verhandlung auf das Einschreiten bei Demonstrationen, die aufgelöst werden können, wenn einzelne Menschen sich nicht an Auflagen halten oder Straftaten begehen. Sie baten das Gericht, diese "Güterabwägung des Versammlungsrechts" auf den vorliegenden Fall zu übertragen.Laut Resch und der DUH haben weder Meldungen an Facebook noch rund 300 Strafanzeigen die Drohungen gestoppt. Meta-Anwalt Tobias Timmann erklärte, dass der Anteil der "rechtsverletzenden Beiträge" in den Facebook-Gruppen unter einem Prozent liege. Eine Meta-Sprecherin betonte, dass Hassrede inakzeptabel sei und man aktiv gegen deren Verbreitung auf den Meta-Plattformen vorgehe. Im vorliegenden Fall seien die gemeldeten Inhalte entfernt worden.Resch hofft nun auf das Kammergericht, da die Grünen-Politikerin Renate Künast dort im November 2022 einen entscheidenden Erfolg erzielt hatte. Das Gericht hatte entschieden, dass das soziale Netzwerk der Politikerin die Daten von allen Nutzern herausgeben musste, die sie massiv beleidigt hatten.Die DUH will mit ihrer Klage gesetzlich klarstellen, dass Hassräume im Netz nicht geduldet werden. Die Verhandlung vor dem Landgericht Berlin wurde bereits im Frühjahr aus Krankheitsgründen verlegt.

