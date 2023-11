Jahresendrally in vollem Gange: Aktienmärkte zeigen beeindruckende Stärke und breite Marktbreite

Die Aktienmärkte zeigen derzeit eine beeindruckende Stärke, was darauf hindeutet, dass die Jahresendrally gestartet ist. Die Kursgewinne seit Ende Oktober sind außergewöhnlich schnell und liegen im statistisch obersten Bereich. Besonders vielversprechend ist, dass der Nasdaq Composite stärker gewonnen hat als der Nasdaq 100, was darauf hinweist, dass die Marktbreite wieder zunimmt. Auch der Kursverlauf der Vorwoche bestätigt dies, da der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Small Cap-Index Russell 2000 stärker waren als der Nasdaq 100. Die Marktbreite nimmt also merklich zu, was ein wichtiges Indiz dafür ist, dass die Rally weitergeht.Es gibt auch weitere Signale der Stärke von der Marktbreite. Der Anteil des Volumens aller Aktien, die gestiegen sind, am gehandelten Gesamtvolumen an der US-Börse NYSE war in den letzten Wochen extrem hoch. Am vergangenen Dienstag verzeichneten zudem mehr als 90 % aller an der NYSE gehandelten Aktien Kursgewinne. Diese Signale deuten darauf hin, dass die Stimmung der Anleger bullish ist und dass die Rally auf breitem Fundament steht.Auch die Stimmung der Anleger hat sich deutlich aufgehellt. Die Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt, dass der Anteil der Bären stark gestiegen ist, während der Anteil der Bullen gesunken ist. Dieser Stimmungsumschwung ist ein typisches antizyklisches Signal und deutet darauf hin, dass die Anleger ihre pessimistische Einstellung überdenken und sich nicht bald wieder ins Bärenlager begeben werden.Allerdings könnte es in dieser Woche zu einer kurzen Verschnaufpause kommen, da die Märkte nach den starken Anstiegen der letzten Wochen kurzfristig stark überkauft sind. Zudem wird in den USA am Donnerstag Thanksgiving gefeiert, was zu einem verkürzten Handel führen wird. Auch das Jahresendgeschäft im Einzelhandel wird eingeläutet, was für die Börsen eine gewisse Relevanz hat. Daher warten die Anleger oft ab, bevor sie sich für die Jahresendrally positionieren.In Bezug auf die US-Indizes stellt sich die Frage, zu welchen Kursen die Anleger noch bereit sind, Käufe zu tätigen. Die fundamentale Bewertung ist nach wie vor recht hoch, da die Kurse deutlich stärker gestiegen sind als die Gewinne der Unternehmen. Die Gewinnerwartungen der Analysten wurden zudem für die folgenden Quartale reduziert. Daher kann man derzeit nur charttechnische Gründe für die Aufwärtsbewegung finden.Insgesamt deutet jedoch vieles darauf hin, dass die Jahresendrally weitergeht. Die Stärke der Aktienmärkte, die Signale der Marktbreite und die verbesserte Stimmung der Anleger sprechen dafür. Allerdings könnte es in dieser Woche zu einer kurzen Verschnaufpause kommen, bevor die Rally wieder Fahrt aufnimmt.

Der HDAX wird aktuell mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 8.600PKT gehandelt.