Finanzinvestor Permira verkauft Teamviewer-Aktien: Kurs unter Druck, weitere 180 Mio. Euro eingenommen

Der Finanzinvestor Permira hat angekündigt, weitere Aktien des Softwareanbieters Teamviewer zu verkaufen. Durch die Platzierung von 13 Millionen Aktien wird der Anteil von Permira von knapp 21 Prozent auf rund 14 Prozent sinken. Die Aktien wurden für 13,90 Euro pro Stück angeboten, was etwa sieben Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag liegt. Mit dem Verkauf der Aktien wird Permira weitere rund 180 Millionen Euro einnehmen. Die Teamviewer-Aktie geriet aufgrund der Platzierung unter Druck und verlor im frühen Xetra-Handel fast acht Prozent.Die Teamviewer-Aktie hat bereits im Jahr 2021 einen Absturz erlebt und hat Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Obwohl der Kurs seit Jahresbeginn um 14 Prozent gestiegen ist, lag der Wert der Aktie während der Hochphase der Corona-Pandemie im Jahr 2020 bei über 50 Euro. Im Frühjahr 2022 erreichte der Kurs ein Rekordtief von unter 8 Euro.Permira hat bereits durch den Börsengang und den Verkauf von Anteilen in den Jahren danach insgesamt 5,4 Milliarden Euro eingenommen. Durch die erneute Platzierung wird der Gesamterlös des Finanzinvestors auf rund 5,6 Milliarden Euro steigen. Permira hält außerdem noch ein 14-Prozent-Paket, das bei einem Kurs von 14 Euro nochmals rund 350 Millionen Euro wert ist.Teamviewer wurde 2014 von Permira für rund 870 Millionen Euro gekauft und im Herbst 2019 an die Börse gebracht. Beim Börsengang erzielte Permira allein 2,2 Milliarden Euro, was den größten deutschen Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende darstellte.In einem anderen Beitrag wird über den amerikanischen Finanzinvestor Thoma Bravo berichtet, der bei EQS zugeschlagen hat. Thoma Bravo hat für fast das Sechsfache des Umsatzes in das Unternehmen investiert, obwohl EQS noch keinen Gewinn erwirtschaftet. Dies zeigt, wie amerikanische Investoren Technologie bewerten und in sie investieren. In Bezug auf Teamviewer wird angemerkt, dass die Leute über die hohe Bewertung des Unternehmens klagen, während der Kurs weiter fällt. Der Autor des Beitrags weist darauf hin, dass der Kurs keinen Sinn macht, da das Unternehmen steigende Gewinne verzeichnet. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Entwicklungskosten von Teamviewer nicht aktiviert werden, sondern direkt als Personalkosten verbucht werden, was den Gewinn zwar niedriger aussehen lässt, aber langfristig von Vorteil ist, da keine Abschreibungen anfallen. Trotzdem wird festgestellt, dass schlechte Stimmung und negative Erwartungen den Kurs beeinflussen können, unabhängig von den Fundamentaldaten des Unternehmens.

