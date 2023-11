Deutsche Bank entgeht Strafe für rechtswidriges Kartell - Proteste gegen Schließung von Postbankfilialen gehen weiter

Die Deutsche Bank hat ihre Beteiligung an einem rechtswidrigen Kartell eingeräumt und wird dafür keine Strafe zahlen müssen, da sie von einer Kronzeugenregel profitiert. Die EU-Kommission hat hingegen die niederländische Rabobank mit einer Strafe von 26,6 Millionen Euro belegt. Die illegalen Absprachen betrafen unter anderem Preisabsprachen und den Austausch von Strategien beim Handel mit Anleihen. Die Deutsche Bank entging dadurch einem Bußgeld von knapp 156 Millionen Euro. Die Absprachen fanden zwischen 2006 und 2016 statt. Die EU-Kommission betonte, dass alle, die durch das Verhalten der Banken benachteiligt wurden, vor nationalen Gerichten Schadenersatz verlangen könnten, auch wenn den Kartellteilnehmern die Geldbuße erlassen wurde.Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Proteste gegen die geplante Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen fort. Beschäftigte in Fürth, Dortmund und Berlin sind zu Aktionen aufgerufen. Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehört, hatte Ende Oktober angekündigt, bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit 550 Zweigstellen der Postbank zu schließen. Verdi fordert gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat der Postbank Filialvertrieb AG "beschäftigungssichernde Maßnahmen" sowie eine vorzeitige Verlängerung des tariflichen Kündigungsschutzes. Derzeit sind betriebsbedingte Kündigungen bei der Postbank bis zum 31. Januar 2024 ausgeschlossen.In den Kommentaren äußern sich Nutzer zu den Kursaussichten der Deutschen Bank. Ein Nutzer sieht ein Kursziel von 25€ als realistisch an und erwartet, dass der Kurs in den nächsten Monaten zwischen 11,30€ und 12,30€ bleiben wird. Ein weiterer Nutzer hält die Deutsche Bank für einen "Rohrkrepierer" und erwartet keine großen Veränderungen im Kurs. In einer Diskussion zwischen Nutzern wird darauf hingewiesen, dass der eine Nutzer anscheinend gar nicht in die Deutsche Bank investiert ist und sich somit nicht zu den Kursaussichten äußern kann.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation um die Deutsche Bank und die Proteste gegen die Schließung der Postbankfilialen weiterentwickeln wird. Die Deutsche Bank muss sich nun mit den Folgen der illegalen Absprachen auseinandersetzen und möglicherweise Schadenersatzforderungen von Geschädigten entgegentreten.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,09EUR gehandelt.