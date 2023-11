Schweiz genehmigt Ausfuhr von Leopard 2 Panzern nach Deutschland - Rheinmetall profitiert von steigenden Aufträgen und erhöhtem Kursziel

Die Regierung der Schweiz hat am Mittwoch die Ausfuhr von 25 Kampfpanzern an Deutschland genehmigt. Die Geräte vom Typ Leopard 2 sollen jedoch nicht für die Ukraine bestimmt sein, betonte die Regierung. Stattdessen sollen damit Bestände in Deutschland oder anderen EU- oder Nato-Ländern aufgefüllt werden, die durch Lieferungen an die Ukraine ausgedünnt wurden. Die Ausmusterung der Kriegsgeräte aus den Beständen der Schweizer Armee wurde bereits im September vom Schweizer Parlament genehmigt. Nun musste noch der Export genehmigt werden.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem "sehr bullischen Kapitalmarkttag" von 340 Euro auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 15 Prozent. Auch die Annahmen für den Barmittelzufluss des Rüstungskonzerns und Autozulieferers steigen. Das Kursziel von JPMorgan ist nun das höchste am Markt.Die Mitteilung von Rheinmetall zu den eigenen Umsatz- und Gewinnerwartungen der kommenden Jahre wurde positiv aufgenommen. Das Unternehmen erwartet jedes Jahr mindestens 20 Prozent Umsatzplus und teilweise überproportional steigende Gewinne. Analysten schätzen, dass der Kurs von Rheinmetall bis Ende 2023 in einer Range bis 350 Euro steigen könnte. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden Kursziele zwischen 350 und 650 Euro prognostiziert. Rheinmetall hat zudem Aussicht auf einen Großauftrag der US-Armee für die Entwicklung und den Bau eines Nachfolgepanzers für den Bradley. Sollte Rheinmetall den Auftrag erhalten, könnten die Kurse noch weiter steigen.Die Analysten von JPMorgan sind optimistisch und haben das Kursziel für Rheinmetall auf 370 Euro angehoben. Sie erwarten, dass das Unternehmen von den steigenden Aufträgen und den positiven Ergebnisschätzungen profitieren wird. Rheinmetall könnte sich damit in eine neue Liga der Rüstungskonzerne aufschwingen. Die Phantasie und die Fakten der Unternehmensleitung werden voraussichtlich zu weiteren Kurssteigerungen führen. Die Entscheidung über den Großauftrag der US-Armee wird im Jahr 2024 erwartet.Die Anleger sind optimistisch und sehen weiteres Kurspotenzial für Rheinmetall. Ein Aktiensplit zur optischen Verbilligung könnte weitere Kleinanleger zum Investieren bewegen. Die Kursziele für Rheinmetall liegen zwischen 350 und 650 Euro. Die positive Entwicklung des Unternehmens wird auch unabhängig vom Ausgang des Ukrainekriegs erwartet, da Rheinmetall langfristige Aufträge aus dem In- und Ausland hat. Die Bank JPMorgan hat das höchste Kursziel für Rheinmetall am Markt.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 291,9EUR gehandelt.