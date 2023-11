Hensoldt erwartet starkes Wachstum bis 2023 - Umsatz von 1,85 Mrd. Euro angestrebt!

Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein starkes Wachstum und bestätigt seine mittelfristigen Ziele. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von rund 1,85 Milliarden Euro für 2023, getrieben durch ein robustes Wachstum des Kernumsatzes. Mittelfristig strebt Hensoldt ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10% an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei etwa 19% für 2023 bleiben und mittelfristig vor dem Geschäft mit geringerer Wertschöpfung auf über 19% steigen. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Verhältnis) wird für 2023 auf 1,1-1,2x bestätigt, wobei ein deutlich schnelleres Wachstum des Auftragseingangs im Vergleich zum Umsatz erwartet wird. Der bereinigte Free Cashflow vor Zinsen und Steuern soll eine durchschnittliche Cash Conversion des bereinigten EBITDA von rund 70% für 2023 und mittelfristig von 70-80% erreichen. Die Dividendenausschüttung soll konstant bei 30-40% des bereinigten Nettogewinns bleiben.Hensoldt profitiert von der globalen Polykrise, die zu einer erhöhten Nachfrage nach komplexen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen führt. Das Unternehmen erwartet einen Anstieg der Verteidigungsbudgets in den meisten Märkten und eine weiterhin starke Nachfrage nach Verteidigungs- und Sicherheitslösungen in Europa und international. 76% des Auftragspotenzials liegen voraussichtlich außerhalb Deutschlands.Hensoldt hat einen soliden Auftragsbestand von 5,5 Milliarden Euro, der das Dreifache des für 2023 prognostizierten Umsatzes ausmacht. Rund 85% der Umsatzprognose für 2024 sind bereits durch den bestehenden Auftragsbestand gesichert. Das Unternehmen erzielt eine hohe Rentabilität durch effiziente Projektumsetzung und hat zahlreiche Hebel identifiziert, um seine Marge auf Benchmark-Niveau zu halten. Hensoldt plant sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum und sieht Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Analytik sowie im Services- und Integrationsgeschäft.Die globalen Verteidigungsausgaben sollen mittelfristig um etwa 4-5% pro Jahr steigen. Hensoldt ist in einem Markt tätig, der bereits ein Volumen von 25 Milliarden Euro hat und eine erwartete weltweite Wachstumsrate von etwa 9% pro Jahr aufweist. Das Unternehmen ist gut positioniert, um Aufträge außerhalb der traditionellen Heimatmärkte zu gewinnen.Die Präsentation des Kapitalmarkttages ist auf der Investor Relations Webseite von Hensoldt abrufbar. Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 werden voraussichtlich am 23. Februar 2024 veröffentlicht.

