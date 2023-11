Der Euro setzt seinen Anstieg gegenüber dem US-Dollar fort und nähert sich der Marke von 1,10 Dollar. Am Dienstagmorgen erreichte die Gemeinschaftswährung einen Höchststand von 1,0966 Dollar, was dem höchsten Wert seit Mitte August entspricht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0928 Dollar festgesetzt.Der Euro profitiert seit einigen Wochen von der Schwäche des Dollars. Die Experten der Commerzbank sehen die US-Währung mittlerweile im Abwärtstrend und fragen sich, wie weit der Dollar noch abwerten kann. Sie verweisen darauf, dass es in anderen Teilen der Welt konjunkturell möglicherweise schlechter aussieht als in der Eurozone.Die Aufmerksamkeit richtet sich im Tagesverlauf auf die US-Geldpolitik, die einen wichtigen Einfluss auf den Wechselkurs des Dollars hat. Am Abend veröffentlicht die Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung, von dem sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren Kurs erhoffen. Derzeit wird nicht mit weiteren Zinserhöhungen durch die Fed gerechnet, sondern eher mit ersten Zinssenkungen im kommenden Jahr.Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt und den höchsten Stand seit Ende August erreicht. In der Nacht auf Montag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0936 Dollar, am Morgen lag der Kurs nur leicht darunter. Die Schwäche des Dollars wird durch Spekulationen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr belastet, da die Wirtschaftsdaten schwach sind und die Inflationsraten rückläufig sind. Dies spricht gegen eine weitere Verschärfung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed.Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt und den höchsten Stand seit Ende August erreicht. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,0940 Dollar. Preisdaten aus Deutschland bestätigten die Entwicklung eines rückläufigen Preisauftriebs. Die Erzeugerpreise sanken im Oktober erneut kräftig, wenn auch nicht so stark wie im Vormonat. Der Euro profitiert vor allem von einem schwächeren Dollar, der durch Spekulationen auf Zinssenkungen im kommenden Jahr belastet wird.Im US-Handel hat der Euro am Dienstag nachgegeben. Eine Stunde vor Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0915 Dollar gehandelt. Das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed enthielt keine Überraschungen und hatte daher keine großen Auswirkungen auf den Euro. Die Fed signalisierte eine vorsichtige und zurückhaltende Vorgehensweise bei zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen. Der Euro hat in den vergangenen Handelstagen von der Schwäche des Dollars profitiert und ist seit Beginn des Monats um fast vier Cent gestiegen.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1,091USD gehandelt.