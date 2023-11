Erdgaspreis steigt aufgrund von Nahost-Konflikt - Europa in Sorge um Lieferungen

Der Erdgaspreis in Europa ist am Montag aufgrund von Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gestiegen. Der Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam erreichte einen Preis von 48,1 Euro je Megawattstunde, was einem Anstieg von über fünf Prozent im Vergleich zum Freitag entspricht. Die Preise wurden durch die Entführung eines israelischen Frachtschiffs durch die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Roten Meer beeinflusst. Europa ist zwar aufgrund gut gefüllter Erdgaslager nicht unmittelbar von Lieferengpässen betroffen, ist jedoch grundsätzlich auf einen kontinuierlichen Strom von Lieferungen angewiesen. Der Erdgaspreis in Europa liegt derzeit immer noch deutlich unter dem Niveau, das er während des russischen Krieges gegen die Ukraine erreicht hatte. Im vergangenen Jahr mussten zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde gezahlt werden, da Russland seine Gaslieferungen nach Europa stark gedrosselt hatte.Das Karlsruher Haushaltsurteil könnte die Bundesfinanzen stärker beeinträchtigen als zunächst angenommen. Wirtschaftsminister Robert Habeck warnte vor möglicherweise steigenden Energiepreisen. Der Bundesrechnungshof hält die Bundeshaushalte für dieses und das kommende Jahr "in verfassungsrechtlicher Hinsicht für äußerst problematisch". Das Urteil könnte auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) gefährden, aus dem die Energiepreisbremsen finanziert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Mittel betroffen sind, die bereits in diesem Jahr ausgezahlt wurden. Die Energiepreisbremsen sollten den Preisanstieg bei Gas und Strom nach dem russischen Angriff auf die Ukraine abmildern. Die meisten Sachverständigen halten Auswirkungen auf das Sondervermögen für die Energiepreisbremsen für möglich. Die Sachverständigen sollen im Haushaltsausschuss eingehend zu ihren Stellungnahmen befragt werden. Es wird erwartet, dass der Etat für 2024 trotz der offenen Fragen vorerst beschlossen wird.Die EU und insbesondere Deutschland sind auf Rohstoffe wie Kobalt, Nickel, Coltan, Tantal, Erdgas und Wasserstoff angewiesen. Deutsche Unternehmen müssen jedoch auch an ihre Aktionäre und Rentabilität denken. Die chinesische Konkurrenz hat den Vorteil einer staatlichen Rohstoffstrategie, die mit viel Geld unterstützt wird und politisch nicht in Konflikt mit afrikanischen Autokraten gerät. Europa verfolgt ähnliche wirtschaftliche Interessen, betont jedoch die Bedeutung guter Regierungsführung. Die eigentliche Entwicklung im Interesse der Bevölkerung bleibt oft auf der Strecke.

Erdgas wird aktuell mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 2,903USD gehandelt.