Personalveränderungen im Führungskreis: Eckert & Ziegler AG spaltet Tochtergesellschaft ab und Gründer tritt in Vorstand ein

Personalveränderungen im Führungskreis der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG wurden bekannt gegeben. Dr. Hakim Bouterfa, der für die klinischen Entwicklungen zuständige Vorstand, wird zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden und sich ausschließlich auf seine Aufgaben als Vorstand der Tochtergesellschaft Pentixapharm AG konzentrieren. Dr. Dirk Pleimes und Anna Steeger wurden neu in den Vorstand der Pentixapharm AG berufen, um Dr. Bouterfa zu unterstützen. Da alle klinischen Aktivitäten der Eckert & Ziegler-Gruppe innerhalb oder unterhalb der Pentixapharm AG zusammengefasst wurden und die Entscheidung getroffen wurde, die Pentixapharm AG von der Gruppe abzuspalten, entfällt die Notwendigkeit eines eigenen Vorstandsressorts bei der Eckert & Ziegler AG. Der Gründer und Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Andreas Eckert, wird im Frühjahr 2024 sein Aufsichtsratsmandat niederlegen, um ebenfalls in den Vorstand der Pentixapharm AG einzutreten und die angekündigte Abspaltung zu begleiten. Die Abspaltungspläne und die damit verbundenen Maßnahmen werden den Aktionären der Eckert & Ziegler AG auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt am 27. November 2023 präsentiert.Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass die Pentixapharm AG den ersten Patienten in einer Dosisfindungsstudie der klinischen Phase I/II mit Yttrium (90Y) und Anditixafortid (PentixaTher) am Universitätsklinikum Essen behandelt hat. Bei dieser Studie handelt es sich um eine prospektive, offene, multizentrische Dosis-Eskalationsstudie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Biodistribution und Wirksamkeit von PentixaTher bei Patienten mit ZNS-Lymphomen. PentixaTher zielt auf den CXCR-4-Zytokinrezeptor ab, der in verschiedenen Krebsindikationen weit verbreitet ist. Vor der Behandlung werden die Patienten mit dem Gallium-68 (68Ga) -basierten PentixaFor untersucht, um das Vorhandensein der CXCR-4-Rezeptoren zu bestätigen. Fällt der PET-Scan positiv aus, wird PentixaTher in verschiedenen Dosisgruppen verabreicht. Die Einschlussphase in diese Studie ist mit 12 Monaten geplant.Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG ist ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an. Die Aktie des Unternehmens ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.Quellen:- EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Personalie- EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Studie

