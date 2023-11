Strategische Finanzinitiative: Eurobattery Minerals plant Bezugsrechtsemission, Wandelanleihe und Überbrückungsfinanzierung bis 2024!

Der Verwaltungsrat von Eurobattery Minerals AB hat Pläne für eine strategische Finanzinitiative bekannt gegeben. Diese beinhaltet eine Bezugsrechtsemission, eine Wandelanleihe und die Sicherung einer Überbrückungsfinanzierung. Die außerordentliche Hauptversammlung am 27. Dezember 2023 muss diesen Plänen noch zustimmen. Die Bezugsrechtsemission umfasst eine maximale Anzahl von 36.594.058 Einheiten, bestehend aus zwei Aktien, einem Warrant der Serie TO4 und einem Warrant der Serie TO5. Der Zeichnungspreis beträgt 0,80 SEK pro Anteil. Die Zeichnungsfrist läuft vom 8. Januar 2024 bis zum 22. Januar 2024. Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wird Eurobattery ein ausstehendes Wandeldarlehen zurückzahlen und ein neues Wandeldarlehen ausgeben. Außerdem wurde eine Überbrückungsfinanzierung gesichert. Die Erlöse aus diesen Initiativen sollen für die Entwicklung des Hautalampi-Projekts, die Rückzahlung von Schulden, den Abschluss der FinnCobalt-Akquisition und die finanzielle Flexibilität bis 2024 verwendet werden. Eurobattery Minerals ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Mineralien konzentriert, die für die Elektrifizierung wichtig sind. Das Unternehmen hat Fortschritte bei der Erhöhung der Beteiligung am Hautalampi-Projekt von FinnCobalt gemacht und wichtige Meilensteine erreicht. Im dritten Quartal 2023 hat Eurobattery Minerals seinen Bericht veröffentlicht. Das Unternehmen hat Fortschritte bei den Genehmigungsverfahren für seine Batterieminenprojekte gemacht und positive Entwicklungen in Bezug auf das Gesetz über kritische Rohstoffe verzeichnet. Finanziell belief sich der Nettoumsatz im dritten Quartal 2023 auf 0 EUR, das Betriebsergebnis nach Finanzposten auf -722 TEUR und der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf 176 TEUR. Eurobattery Minerals hat außerdem angekündigt, die Explorationslizenzen für seine schwedischen Liegenschaften nicht zu erneuern und eine Partnerschaft mit dem Forschungszentrum Smart Exploration Research einzugehen. Der vollständige Bericht für das dritte Quartal 2023 steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit.

Die Eurobattery Minerals Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 0,125EUR gehandelt.