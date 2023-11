DATAGROUP SE veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2022/2023: Umsatz am oberen Ende der Prognose, Fokus auf profitables Kerngeschäft zahlt sich aus

DATAGROUP SE hat die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse lagen mit 497,8 Mio. EUR am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 485-500 Mio. EUR und leicht unter dem Vorjahreswert von 501,4 Mio. EUR. Der Rohertrag stieg um 3,5 % auf 341,2 Mio. EUR und zeigt, dass sich die Fokussierung auf profitable Umsätze im Kerngeschäft CORBOX auszahlt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 4,9 % auf 80,2 Mio. EUR und übertraf damit die Prognose von 76-80 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg aufgrund von Effizienzmaßnahmen und dem Fokus auf profitable Verträge überproportional auf 45,3 Mio. EUR, eine Steigerung um 9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 9,1 %. Der Jahresüberschuss betrug 28,3 Mio. EUR nach 22,0 Mio. EUR im Vorjahr. Die Bilanzstruktur von DATAGROUP ist solide, mit einer Eigenkapitalquote von 31,7 % und einer Nettoverschuldung von 112,6 Mio. EUR. Das Unternehmen plant weitere Unternehmenszukäufe und Investitionen in die Bereiche Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud, um das zukünftige Wachstum zu fördern. CEO Andreas Baresel betonte die Stärke des Geschäftsmodells von DATAGROUP und die Nachhaltigkeit des CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatzes. Die Nachfrage nach CORBOX-Services war stark, und das Unternehmen konnte 20 neue Verträge gewinnen und 33 Bestandskunden verlängerten ihre Verträge. DATAGROUP plant, der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag vorzulegen und beabsichtigt, die Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von rund 40 % des Periodenüberschusses fortzusetzen. Das Unternehmen plant auch weiterhin Investitionen in die Bereiche Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud, um das zukünftige Wachstum zu fördern.

Die DATAGROUP Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 55,40EUR gehandelt.