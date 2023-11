Aurubis veröffentlicht vorläufiges operatives Ergebnis: 349 Mio. € im Geschäftsjahr 2022/23 - deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr

Der Kupferkonzern Aurubis hat im Geschäftsjahr 2022/23 ein vorläufiges operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 349 Mio. € erzielt. Dies liegt am oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Prognose, die bei 310 bis 350 Mio. € lag. Im Vergleich zum Vorjahr (532 Mio. €) ist das operative Ergebnis jedoch deutlich gesunken. Der operative ROCE lag bei 11,3 %, im Vorjahr waren es noch 19,0 %. Das Unternehmen gibt an, dass das operative Ergebnis wesentlich durch die finanziellen Effekte aus den kriminellen Handlungen gegen Aurubis beeinflusst wurde. Weitere Details und die finalen Geschäftsjahresergebnisse werden am 20. Dezember 2023 veröffentlicht.Ursprünglich war geplant, die Geschäftsjahresergebnisse am 6. Dezember 2023 zu veröffentlichen. Aufgrund des erhöhten Zeitaufwands für die Aufarbeitung der kriminellen Handlungen wurde dieser Termin jedoch verschoben. Der Geschäftsbericht wird am 20. Dezember um 7:00 Uhr (MEZ) auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht. Um 10:00 Uhr (MEZ) findet eine deutschsprachige Pressekonferenz statt, bei der der Vorstand die Ergebnisse und den Ausblick präsentiert. Analysten, Investoren und Journalisten haben um 14:00 Uhr (MEZ) die Möglichkeit, an einem englischsprachigen Webcast teilzunehmen.Aurubis ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet Metallkonzentrate, Altmetalle und Recyclingstoffe zu Metallen mit höchster Qualität. Neben Kupfer produziert Aurubis auch andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei , Nickel, Zinn und Zink. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert nachhaltiges Handeln in seine Unternehmenskultur.Die Investmentbank Oddo BHF hat Aurubis von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 89 auf 86 Euro gesenkt. Die Analystin Emna Ben Bdira erwartet, dass das laufende Geschäftsjahr für Aurubis durchwachsen ausfallen wird. Wichtige Wachstumsprojekte werden sich erst Ende des kommenden Jahres auswirken, daher fehlt es der Aktie vorerst an Kurstreibern.Aufgrund des mutmaßlichen Betrugs vereinzelter Schrottlieferanten hat Aurubis im Geschäftsjahr 2022/23 deutlich weniger verdient. Das operative Vorsteuerergebnis (EBT) sank von 535 auf 349 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte aufgrund der Belastungen aus dem Fehlbestand und der wirtschaftlichen Entwicklung im vierten Quartal eine Prognose von 310 bis 350 Millionen Euro angepeilt. Die vollständige Bilanz für das Geschäftsjahr 2022/23 wird am 20. Dezember veröffentlicht.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 76,88EUR gehandelt.