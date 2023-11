Rekordnachfrage nach Fachkräften in Solar- und Windenergie: Über 50.000 Stellenanzeigen in 2022!

Die Nachfrage nach Fachkräften im Bereich der Sonnen- und Windenergie ist laut einer aktuellen Studie stark gestiegen. Die Zahl der Online-Stellenanzeigen für Jobs in der Solarbranche hat sich im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt und lag 2022 bei 52.000. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden bereits 36.000 Jobanzeigen für den Solarbereich geschaltet, was auf ein Rekordjahr hindeutet. Besonders gefragt sind Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker sowie Bauelektriker. Auch europaweit gibt es einen enormen Bedarf an zusätzlichen Fachkräften in der Solarbranche, wobei Deutschland den größten Fachkräftebedarf hat.Auch die Zahl der Jobangebote aus der Windenergie-Branche ist gestiegen, allerdings weniger dynamisch und auf ein geringeres Niveau. 2022 wurden knapp 15.000 Stellenanzeigen für entsprechende Berufe registriert. Den Unterschied zur Solarbranche führen die Experten auf die Anzahl der Anlagen zurück. Aktuell gibt es mehr als drei Millionen Photovoltaik-Anlagen sowie 30.000 Windkraftanlagen an Land und auf See. Allerdings sind Planung und Aufbau bei Windrädern komplexer.Die Experten warnen vor Engpässen und betonen, dass der Erfolg der Energiewende von der ausreichenden Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte abhängt. Es gilt, die Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien bekannter und attraktiver zu machen. Die Studienautoren mahnen, dass ein ungedeckter Fachkräftebedarf die Energiewende bremsen könnte.Besonders gefragt sind Dachdecker und Techniker für die Montage von Solaranlagen. In der Sonnenenergiebranche werden eher Fachkräfte mit einer Berufsausbildung gesucht, während Unternehmen, die auch Windenergie im Portfolio haben, verstärkt Spezialisten mit Hochschulstudium suchen.Die Experten betonen die Notwendigkeit von Qualifizierungsmaßnahmen, um den Fachkräftebedarf zu decken. Es braucht Bemühungen, weitere Potenziale zu heben, etwa durch Teilqualifizierungen von Ungelernten und Quereinsteigern. Brancheninitiativen wie "Ohne Hände keine Wende" setzen sich dafür ein, Menschen für die Installation von Solaranlagen und Wärmepumpen auszubilden.Die Verbände der Solar- und Windenergiebranche halten den Fachkräftebedarf für bewältigbar. Allerdings dauert es manchmal bis zu einem halben Jahr, Stellen zu besetzen. Um die Zubauziele zu erreichen, werden weitere Arbeitskräfte aus dem In- und Ausland benötigt. Die Anwerbung aus Ländern außerhalb der EU erfordert eine schnellere Anerkennung von Abschlüssen und Qualifikationen sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche.Der Wettbewerb um Fachkräfte ist hart, aber die Branche sieht sich gut aufgestellt. Stellen zu besetzen dauert rund drei Monate, und es wird verstärkt auf Seiteneinsteiger gesetzt. Die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien betont, dass die Jobs in den kommenden Jahren "zukunftsfest" sind.

