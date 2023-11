Die Nordex Group hat einen Auftrag über 56 MW in Kroatien erhalten. Der Auftrag umfasst den Bau von acht Turbinen des Typs N163/6.X für den Windpark "Visoka". Die Anlagen werden im Herbst 2024 nahe der Stadt Sinj installiert und sollen Ende 2024 in Betrieb genommen werden. Der Auftrag beinhaltet auch den Premium-Service der Anlagen über einen Zeitraum von 30 Jahren. ENCRO d.o.o, der größte Windparkentwickler und -betreiber in Kroatien, und die Adris Grupa, ein führendes Investmentunternehmen, haben den Auftrag vergeben. Die Nordex Group hat seit der Markteinführung des 6-MW-Turbinentyps im Jahr 2021 weltweit über 3.000 MW der N163/6.X-Anlagen verkauft.Die Nordex Group hat auch einen Auftrag über 41 MW in Deutschland erhalten. Die bioconstruct GmbH hat die Lieferung und Errichtung von sechs Anlagen des Typs N163/6.X für den Windpark "Bösel-West" in Niedersachsen beauftragt. Die Anlagen werden im Herbst 2024 im Windpark in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) errichtet und sollen im Sommer 2025 in Betrieb genommen werden. Der Vertrag beinhaltet auch den Premium-Service zur Wartung des Windparks über 20 Jahre. Die Nordex Group hat weltweit über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter.Die Nordex Group hat seit 2019 eine kontinuierlich zunehmende Nachfrage aus Kroatien verzeichnet und hat insgesamt 154 Anlagen mit insgesamt 635 MW im Land verkauft bzw. errichtet. Die N163/6.X-Anlagen in "Visoka" werden die leistungsstärksten Turbinen des Unternehmens im Mittelmeerland sein. In Deutschland hat die Nordex Group über 450 Projekte realisiert und ist mit ihren 180 Mitarbeitern europaweit tätig. Der Windpark "Bösel-West" wird den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region weiter vorantreiben und die Kommunen in der Umgebung finanziell von der Stromproduktion des Windparks profitieren lassen. Die Nordex Group setzt bei dem Projekt auf Anlagen mit hohen Nabenhöhen, um Schattenwurf, Schall und Artenschutz zu berücksichtigen. Die N163/6.X-Turbinen auf 164 Meter Nabenhöhe zeichnen sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus.

