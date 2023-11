Grenke plant Aktienrückkauf und Neuausrichtung - Turnaround erfolgreich abgeschlossen

Der Leasingspezialist Grenke plant den Rückkauf eigener Aktien. Das Unternehmen hat einen entsprechenden Antrag bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestellt. Bereits auf der Hauptversammlung im Jahr 2020 hatten die Aktionäre dem Vorstand die Ermächtigung zum Aktienrückkauf erteilt. Allerdings hatte der Leerverkäufer Viceroy im selben Jahr schwere Vorwürfe gegen Grenke erhoben, woraufhin eine Sonderprüfung der Bafin organisatorische Mängel feststellte. Grenke erhielt jedoch das volle Testat für seine Bilanzen. Die Grenke-Aktie hat sich seitdem nicht erholt. Auf die Ankündigung des Aktienrückkaufs stieg der Kurs kurzzeitig an, konnte die Gewinne jedoch nicht halten. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Börsenwert von Grenke um fast ein Fünftel auf etwas mehr als eine Milliarde Euro an. Die Aktie hatte vor der Corona-Pandemie und den Vorwürfen von Viceroy zeitweise über 100 Euro gekostet.Grenke plant auch eine Neuausrichtung des Unternehmens. CEO Dr. Sebastian Hirsch betonte, dass der Turnaround bei Grenke erfolgreich abgeschlossen sei. Die Corona-Delle sei überwunden und der Zinsschock vollständig eingepreist. Die Digitalisierungsoffensive komme planmäßig voran und mit der Platzierung des ersten grünen Benchmark-Bonds sei der Zugang zum Kapitalmarkt wieder uneingeschränkt möglich. Grenke will auch ein Aktienrückkaufprogramm beantragen, da die aktuelle Marktkapitalisierung deutlich unter dem Buchwert liege. Hirsch betonte, dass der operative Liquiditätsspielraum dadurch nicht beeinträchtigt werde.Grenke strebt weiteres Gewinnwachstum an und hat ehrgeizige Ziele für 2024 und darüber hinaus gesetzt. Ein wichtiger Meilenstein sei ein Leasing-Neugeschäft von 3 Milliarden Euro. Die Rentabilität bleibe ein wichtiges Element der Equity Story von Grenke. Für 2024 erwartet das Unternehmen eine stabile Entwicklung der DB2-Marge von rund 17 Prozent und einen Konzerngewinn von 95 bis 115 Millionen Euro. Grenke will weltweiter Vorreiter für ein digitales Leasingerlebnis werden und die ökologische Transformation im Mittelstand beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt auch eine breit aufgestellte Refinanzierungsstrategie und hat im September 2023 die erste grüne Anleihe platziert.Insgesamt sieht sich Grenke gut aufgestellt, um vom Marktwachstum zu profitieren. Das Unternehmen plant den Aktienrückkauf, um die Interessen der Aktionäre zu berücksichtigen und den Buchwert der Aktie besser abzubilden. Der Vorstand wird den Kapitalmarkt über den Fortgang des Aktienrückkaufprogramms informieren.

Die GRENKE Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,93EUR gehandelt.