Deutsche Bundesanleihen starten schwach in die Woche - Renditen steigen, Preise fallen

Deutsche Bundesanleihen sind zu Beginn der neuen Handelswoche mit leichten Kursverlusten gestartet. Der Euro-Bund-Future, der als richtungsweisender Terminkontrakt gilt, fiel um 0,08 Prozent auf 131,91 Punkte. Gleichzeitig stieg die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,60 Prozent. Preisdaten aus Deutschland bestätigten die bekannte Entwicklung eines rückläufigen Preisauftriebs. Die Erzeugerpreise sanken im Oktober erneut kräftig, jedoch nicht so stark wie im Vormonat. Die deutlichen Preisrückgänge sind auf einen statischen Basiseffekt zurückzuführen, der jedoch schwächer wird.Am Montag standen nur wenige beachtenswerte Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Der Sammelindex an Frühindikatoren aus den USA wurde von den Märkten meist nur zur Kenntnis genommen, da die grundsätzliche Entwicklung bereits durch die Einzelindikatoren bekannt war. Von den großen Notenbanken äußerte sich unter anderem der britische Notenbankchef Andrew Bailey.Am Dienstag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht gestiegen. Der Euro-Bund-Future legte um 0,17 Prozent auf 131,13 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,56 Prozent fiel. Die Renditen wurden am Nachmittag durch Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde gestützt, die weiterhin Inflationsgefahren sieht. Lagarde betonte, dass es nicht die Zeit sei, den Sieg über die Inflation zu verkünden, sondern dass es weiterhin geboten sei, aufmerksam zu bleiben, bis die Inflation wieder das Ziel von mittelfristig zwei Prozent erreicht.Am Mittwoch haben deutsche Bundesanleihen nach anfänglichen Verlusten in den Gewinnbereich gedreht. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,37 Prozent auf 131,59 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere auf 2,53 Prozent fiel. Der Handel am Anleihemarkt verlief ohne größere Impulse, da keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Aus der EZB äußerte sich Vizepräsident Luis de Guindos zur Finanzstabilität, jedoch gab es keine Bemerkungen zum geldpolitischen Ausblick. Das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Zentralbank Fed bestätigte die Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell, wonach der Zinskurs an der konjunkturellen Entwicklung ausgerichtet wird und die Fed vorsichtig vorgehen will. Es wird derzeit keine weitere Straffung durch die Federal Reserve erwartet, für kommendes Jahr sind sogar erste geldpolitische Lockerungen eingepreist.Am Nachmittag stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die aufgrund des Nationalfeiertags Thanksgiving vorgezogen werden. Am darauffolgenden Freitag nehmen viele US-Bürger frei, weshalb auch die Aktivität an den Märkten spürbar geringer ausfällt.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 131,3EUR gehandelt.