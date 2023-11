DocMorris AG optimiert Organisationsstruktur für erwartetes E-Rezept-Wachstum ab 2024

Die DocMorris AG, eine führende Online-Apotheke in Deutschland, optimiert ihre Organisationsstruktur, um sich auf das erwartete Wachstum des E-Rezepts in Deutschland ab 2024 vorzubereiten. Im Rahmen der Integrations- und Konsolidierungsmaßnahmen reduziert das Unternehmen die Konzernleitung von sechs auf fünf Mitglieder. Matthias Peuckert, der bisherige Head Germany, verlässt das Unternehmen, während CEO Walter Hess zusätzlich die Segmentverantwortung für Deutschland übernimmt. Durch diese Maßnahmen sollen weitere Synergie- und Einsparpotenziale gehoben werden.Die erfolgreiche Integration der Marken medpex und Eurapon hat bereits zu einer deutlichen Reduzierung der Komplexität von Strukturen und Prozessen im Unternehmen geführt. Der Verkauf des Schweizer Geschäfts im Frühjahr 2023 ermöglichte eine Fokussierung auf das B2C-Kerngeschäft. Die Verkleinerung der Konzernleitung wird als konsequenter nächster Schritt betrachtet, um das Unternehmen noch besser auf das erwartete Wachstum des E-Rezepts ab 2024 vorzubereiten.Durch die Zusammenführung von Gruppenfunktionen mit der operativen Organisation in Deutschland sollen weitere Synergie- und Einsparpotenziale gehoben werden. Zudem wird die segmentübergreifende Zusammenarbeit und Nutzung von Kompetenzen intensiviert. Dadurch wird auch das Team rund um das E-Rezept weiter gestärkt und ausgebaut.CEO Walter Hess betont, dass die Optimierung der Organisationsstruktur, die Verkürzung der Entscheidungswege und die Hebung von Synergien dazu beitragen werden, die Gewinnschwelle im Basisgeschäft zu erreichen und die Wachstumsziele mit dem E-Rezept ab 2024 noch besser zu realisieren. Matthias Peuckert, der maßgeblich zum Erfolg der Integrationsprojekte, zur Steigerung der Performance in Marketing und Logistik sowie zum reibungslosen Start des neuen Distributionscenters beigetragen hat, verlässt das Unternehmen Ende Februar 2024.DocMorris ist eine Tochtergesellschaft der Zur Rose Group AG und betreibt die größte Online-Apotheke Deutschlands. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung. Mit der Anpassung der Organisationsstruktur und der Stärkung des Teams rund um das E-Rezept bereitet sich DocMorris auf das erwartete Wachstum in Deutschland vor. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.docmorris.com.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 52,93EUR gehandelt.