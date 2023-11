USU Software AG als führender Anbieter von ESM-Lösungen ausgezeichnet - Kostenfreier Report jetzt verfügbar!

Das globale Analystenhaus Forrester Research hat die USU Software AG als einen der führenden Anbieter von Enterprise Service Management (ESM)-Lösungen eingestuft. In dem aktuellen Report "The Forrester Wave: Enterprise Service Management, Q4 2023" wurde USU als "Strong Performer" bewertet. Besonders hervorgehoben wurde die hohe Punktzahl beim Kriterium "Innovation". Der Report steht kostenfrei auf der USU-Website zur Verfügung. USU bietet ESM-Workflows für verschiedene Abteilungen an, von der Personalabteilung über das Facility Management bis hin zu Marketing und Finanzen. Die Software unterstützt die Zusammenarbeit der Benutzer und kann Trends und potenzielle größere Vorfälle erkennen. Der Wissensaustausch wird durch den Service-Bot mit geführten Dialogen intuitiv gestaltet. Referenzkunden schätzen die Flexibilität und Stabilität der Plattform.Die USU Software AG hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal und den 9-Monats-Zeitraum 2023 veröffentlicht. Trotz konjunkturbedingter Auftragsverschiebungen konnte das Unternehmen den Umsatz im dritten Quartal um 1,0% auf 32,9 Mio. Euro steigern. Die SaaS-Erlöse wuchsen um 15,1% auf 4,3 Mio. Euro, während der Lizenzumsatz um etwa zwei Drittel auf 1,3 Mio. Euro zurückging. Das EBITDA sank um 44,3% auf 2,5 Mio. Euro und das EBIT um 61,7% auf 1,2 Mio. Euro. Das Konzernergebnis betrug 0,9 Mio. Euro, ein Rückgang um 61,7% gegenüber dem Vorjahr.Auf Neunmonatssicht verzeichnete USU ein Umsatzwachstum von 5,3% auf 97,8 Mio. Euro. Die SaaS-Erlöse stiegen um 20,4% auf 12,5 Mio. Euro, während die Lizenzerlöse um 64,8% auf 3,5 Mio. Euro zurückgingen. Die Beratungserlöse erhöhten sich um 16,1% auf 61,8 Mio. Euro. Das EBITDA sank um 28,0% auf 8,4 Mio. Euro und das EBIT um 40,8% auf 4,8 Mio. Euro. Das Konzernergebnis betrug 3,3 Mio. Euro, ein Rückgang um 42,8% gegenüber dem Vorjahr.Die USU-Gruppe ist weiterhin solide finanziert, mit einer Eigenkapitalquote von 49,9% und einer Konzernliquidität von 9,8 Mio. Euro. Der Auftragsbestand beläuft sich auf knapp 86 Mio. Euro. Der Vorstand bestätigt die Planung für das Gesamtjahr 2023, die ein Umsatzwachstum auf 132-139 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 13-15 Mio. Euro vorsieht. Die Mittelfristplanung sieht ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 10% und den Ausbau der bereinigten EBITDA-Marge bis 2026 auf 17-19% vor.

Die USU Software Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,93EUR gehandelt.