Chtrbox" räumt bei den Entrepreneur India 2023 Influencer Awards ab - Beste Influencer Marketing Agentur und herausragende Kampagne!

Das Unternehmen QYOU Media hat bekannt gegeben, dass seine Influencer-Marketing-Agentur "Chtrbox" bei den Entrepreneur India 2023 Influencer Awards mit zwei Auszeichnungen geehrt wurde. "Chtrbox" erhielt den Titel "Best Influencer Marketing Agency" und wurde für seine Kampagne "#nofilter IndiGo x Nat Geo" als "Best Brand Engagement Campaign" ausgezeichnet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Inhalte, die von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellt wurden. In den letzten zwei Jahren hat "Chtrbox" eine Vielzahl von Partnerschaften mit führenden Markenunternehmen aufgebaut und über 1.500 Kampagnen gestaltet. Zu den namhaften Partnern gehören unter anderem HP, Amazon, P&G und Spotify. Die Kampagne "#nofilter IndiGo x Nat Geo" wurde für ihre Einzigartigkeit und Inspiration gelobt und übertraf die erwarteten Aufrufzahlen und die Gesamtreichweite. Die Auszeichnungen wurden bei den Entrepreneur India 2023 Influencer Awards verliehen, die von "Entrepreneur Media" ausgerichtet werden. QYOU Media ist ein wachstumsstarkes Creator-Media-Unternehmen, das monatlich über eine Milliarde Konsumenten in Indien und den USA erreicht. Das Unternehmen unterstützt Marken dabei, ihre Zielgruppen über verschiedene Kanäle zu erreichen, darunter Fernsehen, soziale Medien und Gaming. Die Auszeichnungen für "Chtrbox" bestätigen den Erfolg des Unternehmens im Bereich Influencer-Marketing und seine Fähigkeit, innovative Kampagnen für große Markenunternehmen zu gestalten.

