Die "Volksstimme" kritisiert Bundeswirtschaftsminister Habeck für einen Verfassungsbruch bei einem Finanzierungsvorhaben und wirft der Ampelregierung schwere Fehler vor. Die Zeitung betont, dass nicht der Kläger, sondern die Regierung für die Misere verantwortlich sei. Zudem wird die verfehlte Klimapolitik sowohl den Grünen als auch der Union angelastet. Die EU wird als Vorbild für einen finanziell tragbaren und effektiven Weg zur Klimaneutralität genannt, dem Deutschland folgen sollte.Die Bundesbank erwartet vorerst keine weitere deutliche Abschwächung der Inflationsrate in Deutschland. Die Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten um ihren aktuellen Wert schwanken wird. Während der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln und Waren nachlässt, wird erwartet, dass die Dienstleistungen aufgrund des kräftigen Lohnwachstums weiterhin teurer werden. Zudem könnten die Energiepreise aufgrund der Erhöhung des CO2-Preises steigen. Die Bundesbank schließt nicht aus, dass die Inflation im Dezember zeitweise über 4 Prozent steigt.Die deutsche Wirtschaft wird sich laut der Bundesbank nur mühsam aus ihrer Schwächephase befreien können. Im vierten Quartal wird erwartet, dass die Wirtschaftsleistung erneut leicht sinkt, was zu einer technischen Rezession führen könnte. Auch für das Gesamtjahr 2023 wird mit einem leichten Minus gerechnet. Erst zu Beginn des neuen Jahres wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt wieder leicht ansteigt, da die Binnenkonjunktur langsam Fahrt aufnimmt.Das EU-Parlament hat beschlossen, dass neue Lastwagen und Busse in Zukunft deutlich weniger CO2 ausstoßen sollen. Bis 2040 soll der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2019 um 90 Prozent reduziert werden. Für den Zeitraum von 2030 bis 2034 ist ein Zwischenziel von 45 Prozent vorgesehen, für 2035 bis 2039 eine Einsparung von 65 Prozent. Die Regeln sollen auch für Berufsfahrzeuge wie Müllwagen gelten. Das Parlament betont, dass der Übergang zu emissionsfreien Lkw und Bussen entscheidend für das Erreichen der Klimaziele und für saubere Luft in den Städten sei.Das EU-Parlament hat zudem beschlossen, die Produktion von CO2-freien Technologien in Europa anzukurbeln. Die EU soll bis 2030 mindestens 40 Prozent ihres Bedarfs an klimaneutralen Technologien in Europa herstellen. Bisher musste die EU diese Technologien größtenteils importieren. Das Parlament möchte die Produktion von Solaranlagen, Windrädern und anderen sauberen Technologien zurück nach Europa holen. Zudem soll die EU-Fertigungskapazität für Netto-Null-Technologien mindestens 25 Prozent der weltweiten Nachfrage decken. Kernkrafttechnologien und nachhaltige Treibstoffe für Flugzeuge wurden ebenfalls in die Regeln aufgenommen.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.