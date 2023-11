Kapsch TrafficCom AG plant Kapitalerhöhung: Neue Aktien für 9,00 Euro ab 24. November handelbar

Die Kapsch TrafficCom AG plant eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu 1.300.000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital. Bis zu 477.217 Aktien sollen gegen Bareinlagen und bis zu 822.783 Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde bereits im September ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung für das laufende Geschäftsjahr ausgestattet sein. Die Handelsaussetzung der Aktien wurde bei der Wiener Börse beantragt und soll bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses der Transaktion andauern.Die Platzierung der Kapitalerhöhung wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Vorstand hat die endgültige Anzahl der neuen Aktien auf 1.300.000 festgelegt, davon 477.217 Aktien gegen Bareinlagen und 822.783 Aktien gegen Sacheinlagen. Der Platzierungspreis wurde auf 9,00 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. November geliefert und ab diesem Tag im Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden.Die Kapsch TrafficCom AG beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung für allgemeine geschäftliche Zwecke zu verwenden und die Eigenkapitalbasis zu stärken.Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine Beratung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie stellt auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien dar. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger.

