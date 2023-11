Squid Game: The Challenge" - Netflix setzt auf Reality-Game-Format mit Millionen-Dollar-Preisgeld

Die südkoreanische Serie "Squid Game" war 2021 ein großer Erfolg für Netflix. Nun versucht der Streamingriese mit einem Ableger des Survival-Dramas als Reality-Game-Format anzuknüpfen. In der neuen Serie "Squid Game: The Challenge" kämpfen 456 Männer und Frauen um 4,56 Millionen Dollar. Das Setting erinnert an die Originalserie, mit bunten und quietschigen Elementen. Die ersten fünf Episoden sind bereits verfügbar, weitere Folgen werden am 29. November und am 6. Dezember veröffentlicht. Die Game-Show wurde 16 Tage lang in Londoner Studios gedreht.In der Zwischenzeit hat das deutsche Historiendrama "Die Kaiserin" den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Netflix-Reihe über Österreichs Kaiserin Elisabeth setzte sich gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch. Das Team rund um Autorin Katharina Eyssen und Produzent Jochen Laube jubelte ausgelassen vor der Presse. Eyssen glaubt, dass die Emotionen und Dynamiken der Familienhistorie die Zuschauer und die Jury fasziniert haben. Die Serie handelt von einer rebellischen jungen Frau und nicht von einer Prinzessin, die einen König heiratet. Weltweit haben mehr als 100 Millionen Menschen zumindest Teile der Serie auf Netflix geschaut.Die anderen deutschen Nominierten bei den International Emmys gingen leer aus. "Nazijäger - Reise in die Finsternis" musste sich einer Dokumentation über das Schicksal der Kriegsopfer in der Ukraine geschlagen geben. "Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz" unterlag einer kanadischen Dokumentation über Schauspielerin und Sängerin Buffy Sainte-Marie. "Triff... Anne Frank" konnte sich als bestes Sach-Programm für Kinder nicht gegen die Natur-Reihe "Built to Survive" durchsetzen.Die International Emmys sind der weltweite Ableger der Emmy-Hauptverleihung, die als wichtigster TV- und Streamingpreis weltweit gilt.

