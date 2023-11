Recharge Resources verkauft Nickelprojekt in Kanada und konzentriert sich auf Lithiumsoleprojekt in Argentinien - Großes Potenzial für Elektrofahrzeuge!

Recharge Resources hat eine Vereinbarung mit der Ranchero Gold Corp. getroffen, wonach Ranchero eine Beteiligung in Höhe von 100% am Nickelprojekt "Pinchi Lake" erwerben kann. Das Projekt befindet sich in der kanadischen Provinz British Columbia. Ranchero hat die Möglichkeit, die Beteiligung zu erwerben, indem es Recharge 5,025 Millionen $ zahlt, 835.000 Aktien an Recharge ausgibt und die erforderlichen Arbeiten finanziert. Recharge hat sich entschieden, das Projekt Pinchi zu optionieren, um sich auf das Lithiumsoleprojekt "Pocitos 1" in Argentinien zu konzentrieren, das aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeicherlösungen ein großes Potenzial hat. Zusätzlich wurde Bradley J. Dixon als nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Board of Directors von Recharge berufen. Dixon ist ein Anwalt mit umfangreicher Erfahrung in kommerziellen Rechtsstreitigkeiten. Die wichtigsten Bedingungen der Optionsvereinbarung sind, dass Ranchero eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1% an Recharge zahlt und bestimmte Zahlungen und Arbeiten finanziert. Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Produktion von Batteriemetallen konzentriert. Das Unternehmen strebt an, umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen, um den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge zu bedienen. Das Lithium-Sole-Projekt "Pocitos One" in Argentinien ist das Vorzeigeprojekt des Unternehmens. Die Aktie von Recharge Resources bietet aufgrund des vielversprechenden Potenzials im zukünftigen Milliardenmarkt gute Renditemöglichkeiten. Es besteht jedoch auch ein hohes Risiko, da das Unternehmen noch keine Umsätze aufweist und sich auf Early Stage Level befindet.

Die Recharge Resources Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,272EUR gehandelt.