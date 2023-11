NFON AG ernennt Andreas Wesselmann zum CTO und stärkt technologische Innovationskraft

Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, hat Andreas Wesselmann zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Wesselmann wird diese Position ab dem 1. Januar 2024 übernehmen. Zuvor war er Mitglied des SAP Global Leadership Teams und hatte die Position des Senior Vice President für SAP HANA Database & Analytics inne. Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld wird Wesselmann dazu beitragen, die technologische Innovationskraft von NFON zu stärken.Die Besetzung der CTO-Position ist Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, um die technologische Innovationskraft zu stärken und NFON nachhaltig profitabel zu entwickeln. Andreas Wesselmann wird neben Patrik Heider, dem Chief Executive Officer (CEO) der NFON AG, als zweiter Vorstand tätig sein.NFON verzeichnete auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 eine positive Geschäftsentwicklung. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 5,1 % auf 57,8 Mio. Euro, während der Gesamtumsatz moderat um 2,1 % auf 61,7 Mio. Euro stieg. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 93,6 %. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von -0,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 6,0 Mio. Euro.NFON plant weiterhin ein Wachstum der wiederkehrenden Umsätze im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz über 88 % liegen wird. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde moderat angehoben und wird voraussichtlich im Bereich von 7,8 bis 8,3 Mio. Euro liegen.Die Besetzung der CTO-Position und die positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten zeigen, dass NFON auf einem guten Weg ist, um seine Position als führender Anbieter für Cloud-Businesskommunikation weiter auszubauen und nachhaltiges profitables Wachstum zu erreichen.

