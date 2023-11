Ein direkter Ausbruch über die Hürde von 1.100 US-Dollar wird nicht favorisiert, potenzielle Trendwendestellen befinden sich bei 1.041 und 1.005 US-Dollar für das Industriemetall Palladium. Zu diesem Zweck könnte im Anschluss das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME3Q5P ausgestattet mit einem Knock-Out von 970 US-Dollar zum Einsatz kommen. Ein Anstieg an 1.196 US-Dollar würde vom gegenwärtigen Niveau aus bereits eine Rendite von 140 Prozent einbringen. Ziel des Scheins läge am Ende bei 21,57 Euro . Eine Verlustbegrenzung wird sich erst im weiteren Verlauf herauskristallisieren, wenn die finalen Tiefs vorliegen. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen, entsprechend engmaschig sollte der Basiswert beobachtet werden.

Die aktuell laufende Konsolidierung könnte nach technischer Auswertung in den Bereich von 1.041 US-Dollar abwärts reichen, misslingt an dieser Stelle eine Trendwende, müsste das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 1.005 US-Dollar als Support einspringen. Spätestens von dort aus sollte eine neuerliche Kaufwelle mit einem Ziel am EMA 200 bei 1.196 US-Dollar aufwärts reichen und würde sich für ein Long-Investment qualifizieren. Unterhalb von 1.000 US-Dollar würden dagegen erneute Abwärtsrisiken zurück auf die Jahrestiefs von 948 US-Dollar drohen. Im Anschluss könnte dort aber noch ein Doppelboden etabliert werden.

Nach dem Test einer Horizontalunterstützung aus 2018 verlaufend um 950 US-Dollar sprang das Industriemetall Palladium deutlich an und legte sechs Gewinntage in Folge hin. Hierbei gelang es an eine erste wichtige Hürde verlaufend um 1.100 US-Dollar zuzulegen. Nach dem allgemeinen Zählalgorithmus fehlt aber noch eine zweite Kaufwelle, die an einen höheren Widerstand bestehend aus dem EMA 200 führen könnte. Aktuell konsolidiert das Metall zur Unterseite und bildet somit die zweite der insgesamt drei Wellen aus.

