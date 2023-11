Cognizant von der Alm. Brand Group zur Ermöglichung von Automatisierungsdiensten ausgewählt

Die neue Zusammenarbeit wird dazu führen, dass Cognizant die aktuell ausgelagerten Geschäftsverfahren übernimmt und diese Verfahren automatisiert, um die Effizienz und das Kundenerlebnis zu verbessern.

TEANECK, New Jersey, 23. November 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute eine neue Zusammenarbeit mit der Alm. Brand Group, einem führenden Versicherungsunternehmen in Dänemark, bekanntgegeben. Cognizant wird mit der Bereitstellung einer Reihe von Geschäftsverfahren beginnen, die zuvor von der Alm. Brand Group an andere Anbieter ausgelagert wurden. Die neue Beziehung wird sich auf die Automatisierung vieler dieser Verfahren und Aufgaben konzentrieren, um die Effizienz zu erhöhen, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe weiter zu steigern.