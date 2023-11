HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipausrüster Aixtron ist trotz eines im dritten Quartal abgefallenen Auftragseingangs zuversichtlich für seine Jahresziele. "Wir stehen voll dahinter", sagte Finanzchef Christian Danninger in einem Gespräch mit der "Börsenzeitung" (Donnerstagausgabe). Traditionell erhalte das Unternehmen eine große Anzahl von Bestellungen gegen Ende des Jahres, ergänzte der Manager. "Wir haben eine große Pipeline an Aufträgen in der Mache - über viele unterschiedliche Regionen, Endmärkte und Kunden verteilt."

Aixtron hatte Ende Oktober zur Quartalsvorlage die Jahresprognose bestätigt. Nach neun Monaten zeigte sich jedoch, dass ein Spurt im letzten Jahresviertel hierfür nötig ist. Für das Gesamtjahr kalkuliert der Konzern mit einem Umsatz von 600 bis 660 Millionen Euro sowie mit einer Betriebsgewinnmarge von 25 bis 27 Prozent. Nach neun Monaten standen knapp 416 Millionen Euro Erlöse und eine Marge von 22 Prozent in den Büchern.