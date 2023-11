Nach Kurseinbruch: Alibaba-Gründer Ma will vorerst doch keine Aktien verkaufen

Der Grund für die jünste Kursschwäche: Alibaba will von einer Abspaltung seines Cloud-Computing-Geschäfts Abstand nehmen. Analysten hatten anschließend über verpasste Wachstumsziele und ein Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber Investoren gesprochen.

Im August wurden Alibabas in den USA gelistete Aktien noch mit bis zu 101 US-Dollar gehandelt. Am Mittwoch schlossen sie bei 78,94 US-Dollar. Dies würde bedeuten, dass ein Verkauf von 10 Millionen Aktien lediglich etwa 789,4 Millionen US-Dollar einbringen würde, deutlich weniger als die angestrebten 870 Millionen.

Wie CNBC weiter unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, sei die Entscheidung des Gründers ein Vertrauensbeweis in das Unternehmen. In den vergangenen Jahren ist die Alibaba-Aktie von ihren Höchstständen bei über 300 US-Dollar im Sommer 2020 immer weiter gefallen. Ma und sein Imperium waren Teil einer breiteren Kampagne Pekings gegen Chinas Technologiesektor, die darauf abzielte, die Macht seiner heimischen Giganten einzudämmen.

Alibaba hat in diesem Jahr eine historische Umstrukturierung durchgemacht, bei der das Unternehmen in sechs Geschäftsbereiche aufgeteilt und der CEO gewechselt wurde. Der Gründer selbst hat sich in letzter Zeit dem Unterrichten und der Forschung in Bereichen wie Agrarwissenschaft gewidmet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion