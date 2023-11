Schweizer Startup bringt Vidby Call Translator für Google Meet in über 150 Sprachen und Dialekten auf den Markt

ROTKREUZ, Schweiz, 23. November 2023 /PRNewswire/ -- Das Schweizer IT-Multiproduktunternehmen Vidby, das sich auf Sprachtechnologien und die Entwicklung von KI-gestützten Übersetzungslösungen spezialisiert hat, führt den Dienst Vidby Call Translator ein, mit dem Unternehmensteams und Einzelanwender über Google Meet mit fremdsprachigen Teilnehmern kommunizieren können. Benutzer können Videoanrufe in Echtzeit übersetzen und Kollegen weltweit in mehr als 150 Sprachen verstehen.

In der Nische der Übersetzung von Videogesprächen gibt es viele Lösungen, doch die existierende Software hat mit vielen Hürden zu kämpfen. Da Anbieter und Nutzer nach innovativen Lösungen suchen, wird erwartet, dass der Markt für Sprache-zu-Sprache-Übersetzungen von 2023 bis 2028 um beeindruckende 19,8 % wachsen wird. Vidby positioniert sich als führender Anbieter von B2B- und, im Gegensatz zu Wettbewerbern, von gut durchdachten B2C-Lösungen für die Übersetzung von Videoanrufen in Echtzeit.

Mit dem Vidby Call Translator können mehrere Teilnehmer ohne Sprachprobleme online chatten, was den Aufwand und die Kosten für die Buchung eines Dolmetschers vermeidet. Sie können auch eine Textdatei mit der Transkription des Gesprächs in ihrer Zielsprache herunterladen.

Große Unternehmen, Kreative, Eventmanager oder Bildungsplattformen können den am besten geeigneten Abonnementplan wählen, um Meeting-Übersetzungen in Google Meet zu nutzen (Zoom und Microsoft Teams folgen in Kürze).

Um die Vorteile der Lösung nutzen zu können, muss sich ein Nutzer anmelden und in den Profileinstellungen seine Muttersprache auswählen. Danach muss der Nutzer den Link zu einem Google Meet-Meeting einfügen und dann den Vidby Call Translator-Bot mit dem Anruf verbinden. Für den Bot müssen die Sprachen für jeden Gesprächsteilnehmer eingestellt und die Zielsprachen für die Übersetzung festgelegt werden. Sobald der Bot sagt: „Ich bin bereit", können die Nutzer das Gespräch beginnen: jeweils eine Person spricht, während die Mikrofone der anderen Teilnehmer stumm geschaltet sind.

Zu den wichtigsten Funktionalitäten des Produkts gehören:

Der Vidby Call Translator-Bot, der auf Einladung automatisch an einem Anruf teilnimmt

Eine Liste der geplanten Anrufe, die automatisch aus dem Kalender des Benutzers abgerufen werden kann

Erkennung von Sprache und Stimmen und Echtzeit-Übersetzung

Benachrichtigungen, wenn der Bot mit der Übersetzung beginnen kann und wenn die Übersetzung fertig ist

Textdatei mit der Transkription des Anrufs

Übersetzung in die Hauptsprache des Benutzers, die in dessen Profil gespeichert wird

Eine Suchfunktion für Anrufe nach Namen unter bevorstehenden und vergangenen Anrufen

Der Vidby Call Translator ist eine hochmoderne Lösung, die entwickelt wurde, um die Sprachlücke bei Video- und Audioanrufdiensten zu schließen. Nahtlose, mehrsprachige Kommunikation ist jetzt zum Greifen nah und macht globale Unterhaltungen zugänglicher und effizienter als je zuvor.

Informationen zu Vidby:

Vidby ist ein Schweizer-Multiprodukt-IT-Unternehmen, das sich auf Sprachtechnologien und die Entwicklung von KI-gestützten Übersetzungslösungen spezialisiert hat. Durch die Lokalisierung von Inhalten hilft Vidby dabei, neue Kunden aus anderen Ländern in kürzester Zeit zu erreichen Vidby hat den Status eines Google-Technologiepartners, eines empfohlenen Anbieters von YouTube.

