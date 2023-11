Berlin (ots) - Die gestern verabschiedete Verhandlungsposition des Europäischen

Parlaments zur Verpackungsverordnung sieht Mehrwegquoten für Versandpakete vor,

um dem hohen Verpackungsverbrauch beizukommen: Zehn Prozent aller Sendungen

sollen demnach bis 2030 in einem geschlossenen System verschickt werden. Die

Quote könnte in Zukunft weiter angehoben werden. Millionen Sendungen wären davon

betroffen. Obwohl der Ansatz einer kreislauffähigen Verpackung grundsätzlich zu

begrüßen ist, hat die EU leider vergessen, die dafür europaweit einheitlichen

Logistikstandards festzulegen.



Keine Akzeptanz ohne einheitliche Regeln





Der Onlinehandel experimentiert seit längerem mit eigenen Verpackungslösungenaus recycelten Materialien, die für dutzende Versandkreisläufe geeignet sind.Das allein wird für die Akzeptanz des Mehrwegversands aber nicht reichen. Auchdeshalb nicht, weil Kundinnen und Kunden für die Rückführung noch sehr vielselbst tun müssen und sich die Systeme je nach Händler unterscheiden. Es fehlenstandardisierte Logistikprozesse, die es den Mehrweg Nutzenden so einfach wiemöglich machen.Weit genug ist die Logistikbranche damit leider noch nicht gekommen. In derRegel sind Kundinnen und Kunden dazu angehalten, die Mehrwegversandtaschen beieiner Annahmestelle abzugeben, also zusätzliche Wege in Kauf zu nehmen. Das kannbeim nächsten Briefkasten sein (wenn er dadurch nicht überquillt), oder bei dernächsten Postfiliale (wenn es denn eine gibt). So oder so wird ein erneuter,zusätzlicher Postversand ausgelöst."Damit sich ein Kreislauf schließt, müsste mehr dafür getan werden, dass Paketenahtlos wieder zum Händler gelangen. Die "letzte" Meile müsste also ohne großeReibungsverluste wieder zur "ersten" werden - unabhängig davon, bei wem bestelltwurde", erklärt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer beim bevh.Nahtlos wäre der Rückversand u.a., wenn dem Zusteller oder Zustellerin an derHaustür leere Pakete gleich wieder mitgegeben werden könnten. Auch Packstationenkönnten für die Annahme dienen. Anders als Briefkästen quellen sie nicht nachwenigen Einwürfen über und die Abholung von Bestellungen kann mit der Rückgabevon leeren Verpackungen verbunden werden. Auch anbieterunabhängigeRücknahmeautomaten, wie man sie für Pfandflaschen kennt, wären denkbar. "Alldiese Lösungen setzen voraus, dass in der Logistikkette neue Strukturen undProzesse geschaffen werden. Ein ganzes Mehrweg-System müsste neu aufgebautwerden, das übergreifende Standards bräuchte - nicht nur in Deutschland, sondernEU-weit", ergänzt Wenk- Fischer.Leere Verpackungen reisen durch EuropaSolange keine EU-weit einheitlichen Mehrweglösungen existieren, sieht der bevhdie Rücksendung von Mehrwegverpackungen insbesondere im grenzüberschreitendenE-Commerce problematisch. Bestellt ein spanischer Kunde in einem deutschenOnlineshop und behält die gesamte Bestellung, müsste anschließend eineMehrwegtasche mit 0 Prozent Inhalt von Spanien nach Deutschland transportiertwerden. "Wenn nicht gewährleistet ist, dass Mehrwegverpackungen innerhalb der EUdienstleisterübergreifend akzeptiert werden, halten wir es imgrenzüberschreitenden Handel nicht für tragbar, permanent leereVersandverpackungen quer durch Europa zu schicken. Es werden Rücksendungenverursacht, auch wenn der Kunde den Artikel behält", so Wenk-Fischer.