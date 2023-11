Umfrage Bargeld in Europa Nummer eins - Digitaler Euro soll schnell, sicher und überall akzeptiert sein (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Bargeld ist im europäischen Vergleich die am

häufigsten genutzte Zahlungsmethode. Im Durchschnitt sieht jeder Vierte den

Digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld. Nahezu jeder Fünfte würde den

Digitalen Euro mehrfach pro Woche nutzen. Schnell, sicher und überall akzeptiert

- diese Eigenschaften erwarten die Befragten vom Digitalen Euro. Das zeigt eine

neue Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint in sieben

europäischen Ländern.



Bargeld ist auch im europäischen Vergleich das Maß aller Dinge, in Österreich

und Deutschland ist die Nutzung am häufigsten, in Finnland am geringsten. Trotz

der deutlichen Unterschiede bei der Bargeldnutzung ist die Erwartung zum Einsatz

des Digitalen Euro in allen Ländern homogen. Der Digitale Euro würde primär beim

Online-Shopping eingesetzt werden. Die Kriterien kostenfrei und überall

akzeptiert 24/7 (online und offline) ermutigen die Befragten am meisten, den

Digitalen Euro zu nutzen.